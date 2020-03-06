Идеальное 8 Марта: много цветов, внимания и любви

Редакция kp40.ru вновь поздравила калужанок с наступающим праздником.

У нас в редакции родилась новая традиция. Второй год мы накануне Международного женского дня выходим на улицы Калуги, поздравляем калужанок с наступающим праздником и дарим им цветы.

Впервые мы провели эту акцию в марте 2019-го, вдохновившись потрясающим фотопроектом турецкого фотографа Мехмета Менча «Ты такая красивая!», который он сделал во время путешествия по Азии и Латинской Америке.

Проект представляет собой серию снимков, на которых изображены женщины в первую минуту знакомства с фотографом и после того, как он говорил им: «Ты самая красивая!» Разница между первой фотографией и второй была колоссальная. Женщины, окрылённые искренним комплиментом, буквально расцветали.

Точно такой же эффект наблюдали и мы, когда поздравляли калужанок с праздником, говорили им комплименты и дарили цветы. Это так вдохновило нас, что мы решили повторить акцию.

Нас поддержал коллектив магазина белья и купальников «Бретелька», предоставивший розы, которые мы дарили жительницам Калуги.

Поздравив калужанок, мы поинтересовались, каким они представляют себе идеальное 8 Марта. Подробности – в нашем солнечно-праздничном фоторепортаже.

Елена:

- 8 Марта я люблю. Приятный праздник. Идеально было бы в этот день проснуться утром, увидеть цветы – очень люблю тюльпаны. И чтобы рядом были все родные люди: дочь, внуки, муж.

Лилия Александровна:

- 8 Марта очень люблю. А какая женщина его не любит? Самое главное, чтобы этот день прошёл весело, в компании с подружками. Ну не выпивать, конечно, а чаю попить, посидеть, повеселиться, песни попеть. Это я люблю.

Мария:

- 8 Марта люблю и жду. Утром поздравлю маму и буду ждать подарков. Вечер планирую провести с друзьями.

Татьяна:

- Идеальное 8 Марта – много людей, много цветов, много внимания, нежности и любви.

Аксинья:

- Этот праздник люблю. Но своё идеальное 8 Марта описать, наверное, не смогу.

Надежда:

- Хотелось бы в этот день получить от молодого человека много внимания, чтобы мы провели время вместе. Хотелось бы получить в подарок даже не что-то материальное, а какие-то запоминающиеся положительные эмоции. Очень этого не хватает.

Татьяна:

- Моё идеальное 8 Марта? Даже не знаю… Самое главное, чтобы рядом был дорогой человек и чтобы мы провели этот день вместе.

Людмила:

- К 8 Марта и праздникам вообще я отношусь очень спокойно. Хотя сама по себе я человек радостный. Поздравили – хорошо, не поздравили – ну и ничего страшного. Просто ещё один выходной, который я проведу со своей семьёй. Поедем в какое-нибудь хорошее, тёплое место.

Салихат:

- Идеальное 8 Марта – это когда много цветов. Самые любимые – тюльпаны и пионы. В этом году 8 Марта я проведу на работе. Работаю медсестрой в 5-й больнице.

Анна:

- Самое главное в этот день – внимание, возможность провести время вместе с любимым человеком. И хочется, чтобы мужчины дарили своим женщинам внимание постоянно, а не только 8 Марта.

Редакция портала kp40.ru поздравляет всех своих читательниц с наступающим праздником. Желаем в предстоящие три выходных дня как следует отдохнуть, выспаться, встретиться с друзьями, вдохновиться. Будьте счастливы, любимы – и не только 8 Марта!

К поздравлениям присоединяется и спонсор нашей акции – магазин белья и купальников «Бретелька»:

От всей души поздравляем наших прекрасных женщин с замечательным весенним праздником 8 Марта. Желаем вам много добра и света, любви и благоденствия. Пусть ваши дети всегда вас радуют, а любимые мужчины говорят только нежные слова. Пускай в ваших домах царят уют и достаток, а невзгоды обходят стороной. Счастья вам и крепкого здоровья.



Коллектив магазина белья и купальников «Бретелька».

г. Калуга, ул. Дзержинского, 44.

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