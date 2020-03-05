Глава Калужской области объяснил, почему закрыл личные сообщения в «Вконтакте»

Как мы уже рассказывали, в среду, 4 марта, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша завёл страницы в «Вконтакте» и «Одноклассниках». Новый глава региона предложил оставлять свои вопросы и комментарии.

В ответ калужане завалили его жалобами. А кто-то оставлял и стихи.

И уже утром в четверг, 5 марта, Владислав Шапша закрыл возможность отправлять ему личные сообщения.

- Друзья, большое спасибо за проявленный интерес, вопросы и проблемы, которые вы поднимаете, - написал он. - К сожалению, физически не могу ответить всем, так как сообщений очень много. Для удобства общения принял решение перенести наш диалог из личных сообщений в комментарии под моими постами, здесь мне смогут помогать коллеги из органов власти, так как ваши сообщения в ЛС они не видят. Ежедневно лично буду просматривать ленту и комментарии, чтобы быть в курсе волнующих вас вопросов.

Страницы врио губернатора Калужской области Владислава Шапши в социальных сетях: