В Калуге откроют народный Музей архитектуры

Таким представляют музей авторы проекта.
В Калуге наконец-то откроется Музей архитектуры в Гостином дворе. Об этом на своей странице в Facebook во вторник, 3 марта, сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олег СТРЕКОЗИН.
- Музей, на данный момент, не имеет формального статуса и на полном основании может считаться народным, - сообщил он. - Мы приглашаем всех заинтересованных в реализации этой идеи людей к сотрудничеству, форму вашего участия вы можете выбрать сами.
Напомним, разговоры о создании такого музея в Калуге ведутся ещё с 2016 года.
Пока помещение выглядит так.
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