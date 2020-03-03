В Калуге откроют народный Музей архитектуры

Таким представляют музей авторы проекта.

В Калуге наконец-то откроется Музей архитектуры в Гостином дворе. Об этом на своей странице в Facebook во вторник, 3 марта, сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олег СТРЕКОЗИН.

- Музей, на данный момент, не имеет формального статуса и на полном основании может считаться народным, - сообщил он. - Мы приглашаем всех заинтересованных в реализации этой идеи людей к сотрудничеству, форму вашего участия вы можете выбрать сами.

Напомним, разговоры о создании такого музея в Калуге ведутся ещё с 2016 года.

Пока помещение выглядит так.