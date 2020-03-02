Двухлетнего ребёнка забрали из семьи в Калужской области

В Износковском районе из семьи забрали двухлетнего ребёнка. Его маму и папу лишили родительских прав за аморальный образ жизни, сообщили в понедельник, 2 марта, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

- Решение суд принял на основании того, что семейство вело асоциальный и даже аморальный образ жизни, - подчеркнули в управлении. - Добровольно родители не захотели исполнять требования исполнительного документа. В связи с этим были назначены исполнительные действия, в ходе которых судебные приставы, представители опеки, а также участковый полиции выехали по адресу проживания граждан.

На месте в отношении нерадивых родителей составили протоколы об административных правонарушениях.

Ребёнка передали в органы опеки. Чтобы исправиться и попытаться восстановить себя в родительских правах, у этих мужчины и женщины есть 6 месяцев.