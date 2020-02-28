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Федеральный министр оценил модернизацию органов службы занятости в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2020 17:14 0 210
Федеральный министр оценил модернизацию органов службы занятости в Калужской области

В пятницу, 28 февраля, в Калугу с рабочей поездкой приехал министр труда и социальной защиты России Антон КОТЯКОВ.

Вместе с временно исполняющим обязанности губернатора области Владиславом ШАПШОЙ он побывал в обновленном центре занятости населения Калуги.

В 2019 году Калужская область вошла в число 16 пилотных регионов, реализующих проект по модернизации органов службы занятости. По итогам прошлого года во всех пилотных субъектах в едином бренде «Кадровый центр - работа России» заработали обновленные центры занятости населения. Перед ними поставлена задача - добиться экономии времени граждан и работодателей, обеспечить возможность более внимательного индивидуального подхода к каждому клиенту, а также предоставить комплекс взаимосвязанных услуг в зависимости от потребности гражданина. Фактически сейчас модернизированные центры занятости постепенно переходят от предоставления разовых услуг к комплексной работе по «жизненным ситуациям». Эта работа ведется в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В 2020 году список флагманских центров занятости будет расширен до 41 региона. К 2024 году будет проведена модернизация центров занятости во всех субъектах страны.

В Калужской области в 2019 году в рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» помещения центра занятости  г. Калуги приведены в соответствие с едиными требованиями к деятельности органов службы занятости. Осуществлен капитальный ремонт здания, закуплено новое оборудование, 35 сотрудников центра повысили квалификацию. Финансирование мероприятий в 2019 году составило около 39,5 млн. рублей. Из них 37,5 млн. руб. - средства федерального бюджета и около 2 млн. рублей - регионального. Еще почти 15 млн. рублей дополнительно выделено на капитальный ремонт из бюджета области.

Осмотрев центр, пообщавшись с его руководством и сотрудниками, Антон Котяков положительно оценил результаты проведенной модернизации.

- Мне очень отрадно, что мы здесь видим не столько визуальные изменения, например, ремонт помещений, сколько принципиальные, - сказал министр. - Произведен пересмотр всей концепции работы центра, осуществлен переход к оказанию комплексных полноценных услуг гражданам в зависимости от их конкретной жизненной ситуации.

Новые возможности городского центра занятости отметил и временно исполняющий обязанности губернатора Владислав Шапша:

- Обратившиеся в наш центр занятости люди получают полный комплекс услуг, их могут выслушать, проконсультировать, граждане приобретают новые навыки и возможности для трудоустройства. Это, конечно, очень важно. А самое главное, здесь есть доброжелательное отношение к каждому посетителю. Здесь каждый найдет ответ на вопрос,  который касается этого человека, Калужской области и их совместного будущего.

В этот же день Антон Котяков и Владислав Шапша посетили учебный центр подготовки кадров для автомобильной промышленности, созданный в 2007 году на базе «Калужского технического колледжа». С 2007 по 2020 годы в учебном центре подготовлено около 15 тысяч специалистов по программам профессиональной подготовки, повышения квалификации и дополнительного профобразования.

С 2010 года колледж внедрил в образовательный процесс элементы дуального обучения. Реализация этого направления началась со специальностей мехатроника и автомехатроника. Положительный опыт калужан был представлен на конкурсе, проводимом Агентством стратегических инициатив. По его результатам Калужская область была признана регионом-ментором в области внедрения дуального образования.

В рамках рабочей поездки Министр труда и социальной защиты РФ также ознакомился с работой Главного бюро медико-социальной экспертизы по Калужской области.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2020 17:14 0 210
Тэги: область
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