Калужский бор отдадут новой организации

Содержание и охрану территории городского бора в Калуге в ближайшее время передадут Дирекции парков Калужской области. Об этом стало известно на совещании в министерстве природных ресурсов и экологии, сообщили kp40 в пятницу, 28 февраля, в пресс-службе Минприроды.

Дирекция парков была создана осенью прошлого года. Она является подведомственным учреждением министерства природных ресурсов и экологии Калужской области. Руководит дирекцией Тимофей Юсов.

На следующей неделе чиновники планируют осмотреть проблемные участки бора.

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