Коронавирус подбирается к Калуге: первые случаи зафиксированы в Беларуси и Литве

Первые случаи заражения людей коронавирусом зарегистрированы в Беларуси и Литве. Это географически самые близкие к Калужской области заболевшие.

Белорусский Минздрав сообщил в пятницу, 28 февраля, что тесты показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Он прибыл в Минск рейсом из Баку 22 февраля. Молодого человека и людей, которые с ним контактировали, поместили в закрытые боксы инфекционной больницы.

Также в пятницу стало известно о первом пациенте с коронавирусом в литовском городе Шяуляй. Местный Минздрав сообщает, что этот человек заразился в итальянской Вероне.

На утро 28 февраля в Китае выявлено уже 78 959 случаев заражения вирусом 2019-nCoV. Умерло 2788 человек, выздоровело – 36 117.

В Корее 2022 заболевших и 13 умерших. В Италии выявлено 650 случаев и 17 смертей. В Иране 245 заразившихся и 26 умерших.