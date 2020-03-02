Полумарафон «ЗаБег» в Калуге станет частью мирового рекорда!

Президент Владимир Путин поддержал расширение географии Всероссийского полумарафона «ЗаБег» соответствующим поручением правительству.*

«ЗаБег» включен в проект Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2020 год за его «высокую социальную значимость».

31 мая 2020 года во всех 85 регионах России пройдет самое масштабное беговое событие в мире – Всероссийский полумарафон «Забег» с синхронным стартом. Ровно в 09:00 по московскому времени на старт выйдут 150 тысяч участников.

«Уверена, 31 мая 2020 года наc ждет действительно историческое событие для всей спортивной жизни России. Жители 85 регионов нашей Родины выйдут на старт полумарафона «ЗаБег» и пробегут его в одном ритме! От Петропавловска до Калининграда. Такого нигде и никогда не было, поэтому у каждого из нас есть возможность стать частью мирового рекорда!», - отметила руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу.

Традиционно маршруты полумарафона проходят по центральным улицам, самым живописным набережным и историческим местам города. Так, в Санкт-Петербурге трасса пролегает через Дворцовую Набережную мимо Эрмитажа и Петропавловской крепости, во Владивостоке маршрут проходит по острову Русский через знаменитый Русский мост, а в Москве по столичным набережным мимо Кремля и Храма Христа Спасителя.

Для проведения самого масштабного полумарафона в мире «ЗаБег» необходимы не только большое количество участников и городов-участников, но и огромное количество хронометражного оборудования. Для подсчета времени каждого из 150 тысяч атлетов будет задействовано высокотехнологичное хронометражное оборудование. Системы для хронометража будут доставлены на полумарафон из Белоруссии, Узбекистана, а также 21 комплект оборудования общим весом 1,8 тонны из г. Валенсия (Испания) и 36 комплектов общим весом 3,9 тонны из г. Харлем (Нидерланды).

Одной из важнейших особенностей проекта традиционно станет соревнование за звание «Беговой столицы» России. В 2017 и 2018 году Беговой столицей России признавалась Казань, в 2019 году этого почетного звания был удостоен Владивосток. Беговая столица России определяется по трем критерием отбора (среднему показателю дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношению участников «ЗаБега» к общему населению города, средней скорости бега участников).

Полумарафон «ЗаБег.РФ» проводится ежегодно. Впервые он состоялся 21 мая 2017 года одновременно в 10 городах Российской Федерации. В 2018 году в синхронном забеге приняли участие 15 городов, в 2019 году – уже 19 городов. А в 2020 году впервые синхронный старт будет дан во всех субъектах Российской Федерации.

Дополнительную информацию можно найти на сайте забег.рф и в соц.сетях проекта.

*Владимир Путин поддержал проведение «ЗаБега» и расширение его географии по результатам заседания Совета при Президенте по развитию культуры и спорта. Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля. В срок до 10 апреля Правительству Российской Федерации совместно с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено рассмотреть «вопросы, касающиеся расширения начиная с 2020 года географии проведения всероссийских массовых спортивных мероприятий, в том числе Всероссийского полумарафона «Забег.РФ».

Генеральный партнер Всероссийского полумарафона «ЗаБег» - банк ПСБ