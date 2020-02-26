Лёгким движением руки рынок превращается в торговый центр

— Когда старый рынок закрылся, нас пытались загнать на новый любыми способами, — ​рассказывает предприниматель Наталья ЩЕГЛОВА. — ​А сейчас на местных предпринимателей давят: на ​кого арендой, на кого привлечением конкурентов- ​предпринимателей из других городов. Частников вытесняют, ставят сетевиков. Нас пытаются выжить всяческими путями. Мне принесли договор, что я работаю только до 29 февраля. Причина? Говорят, что это частная собственность, поэтому они что хотят, то и делают.

— А ведь у неё закуплен товар на два миллиона. Это живая и замороженная рыба! — ​добавляет коллега Натальи.



С вещами на выход

Предприниматели жалуются, что им подняли арендную плату, заставляют втридорога покупать фирменные пакеты с символикой рынка и только в них заворачивать товар, носить униформу, а также штрафуют, если они не торгуют с 8 утра до 8 вечера.

Если кто-­то высказывает недовольство, ему сразу же предлагают уйти.

— У меня большое хозяйство, трое детей. Если я буду торговать творогом и молоком весь день, кто подоит корову, кто накормит моих детей? — ​возмущается Аида. — ​Да и вечером покупателей нет. А мне в администрации рынка говорят: «Возьми продавца!» Почему я продавцу платить буду? Они и так подняли аренду. Если раньше в счетах мы видели, сколько и за что мы платим: ​за электричество, уборку, вывоз мусора, то теперь этого нет. Нам дают единый счёт, в котором ничего не расписано. Летом нам заявили: «Мусор вы будете выкидывать сами!» Но ведь уборка входит в счёт.

— Здесь совершенно кабальные условия. Ощущение, что рынок хотят загубить. Превращают его в торговый центр. Помещения сдаются всем, кому ни попадя. В одном девочки полуголые на шестах танцуют. Татьяна (местный предприниматель, — ​Прим. ред.) вышла на улицу и как засмеётся: «А из нашего окна ж... голая видна!» Посмотрела на окно, там девушка по шесту сползает, — ​рассказывает Наталья.



Ограниченность торговли

Руководство рынка считает, что для недовольства предпринимателей нет причин.

— Наша команда пришла в апреле прошлого года. За это время ни у кого на рынке — ​ни внутри, ни снаружи — ​аренда не повысилась, — ​рассказывает о своём видении ситуации Андрей ИЗОТОВ, гендиректор ООО «Центральный городской рынок Калуга». — ​У вещевого рынка, который размещён на втором этаже, была разбивка счёта на аренду и коммуналку, сейчас — ​один полностью прозрачный договор. Да, цифра там немного выросла, но это произошло с учётом ежегодной индексации.

Мы перезаключили все договоры. Это стандартная процедура. Их неотъемлемой частью являются депозиты, которые обеспечивают исполнение договорных условий. Предпринимателей не устраивало то, что теперь в договоре прописан график работы объекта: ​с 8 утра до 8 вечера. Он не изменился, единственное, что теперь указан в документе. Но мы решили и этот вопрос. Скажем, если колбасой торгуют 10 человек, то они договариваются, кто из них и когда работает до 20:00. Главное, ​чтобы покупатель мог прийти в любое время и купить колбасу. У людей, торгующих домашней молочкой другая схема: ​они приходят, когда есть продукция и торгуют, пока всё не продадут. Они вообще работают не каждый день. Современный рынок — ​это не только место продажи свежего мяса и молочки. Это место для встреч, общения. Рынок — ​открытый объект. Движение арендаторов — ​нормально, также как и конкуренция. Мы хотим, чтобы наши предприниматели вместе с нами шли в одном направлении. С Натальей Щегловой у нас разное видение работы. Ничего страшного в этом нет. Каждый предприниматель действует, прежде всего, в своих интересах. Рынок — ​это такой же субъект предпринимательства, который вправе выбирать свой вектор развития.

У рынка есть не только торговая, но и офисная часть, в которой несколько лет работает танцевальная студия.





Всё повторяется

Полдень. А на рынке практически ни души. Всего несколько человек берут рыбу и молочку, кто-­то покупает пирожки. От нечего делать продавцы собираются кучками, пьют чай, сплетничают.

— Я здесь три года работаю, — ​говорит Анжела. — ​А вообще — с 1996 на рынке. Условия работы хорошие. Но нам, продавцам, конечно, всегда покупателей мало.

Анжела мило улыбается и косится на гендиректора рынка, который стоит всего в нескольких шагах.

— Я не каждый день торгую. И не работаю по графику. Продам кисломолочку — ​уйду. Стоять до закрытия смысла нет, — ​говорит продавец, отвешивая творог.

О том, что это всё-таки базар, напоминают разве что навесы с одеждой и обувью на улице.

Напомним, что калужских чиновников возмущали условия торговли на старом рынке в центре города. Они посчитали, что это бесчеловечно заставлять людей и в мороз, и в жару, и в дождь работать на открытом воздухе. Да и мерить одежду, стоя на картонке, прикрываясь собственной курткой, в XXI веке странно. И что же мы видим на новом месте? Те же палки, те же картонки.

— Действительно, условия, в которых работают уличные продавцы, пока точно такие же, как у них были на старом рынке, — ​говорят в администрации Центрального рынка. — ​У нас были планы поставить для них отдельное, легковозводимое здание. Но они сами от этого отказались, сказав, что хотят на улице, но под навесами. Поэтому сейчас мы изготавливаем такие навесы с тем, чтобы к апрелю переместить предпринимателей на новые торговые места.



Наболело

— Ещё бы мы не отказались от помещения, — ​говорят уличные торговцы. — ​Нам предложили поставить здание за наши же деньги: ​с каждого человека собрать по 50 тысяч! Ну уж нет, мы лучше так постоим.

— Здесь торговать хуже, чем в центре города. Там проходимость была большая. Люди шли гулять, заглядывали на рынок, что-­то покупали. Здесь покупателей мало. Да ещё и ветер, пыль. Палатки от этого постоянно ломаются.

— У меня продажи раз в 10 упали!

— Раньше у меня торговали продавцы, а теперь я всё сам! — ​наперебой жалуются уличные торговцы.

Наш разговор услышал ещё один продавец.

— Вы хотите прийти сюда работать? Не советую! — ​сказал он, приняв меня — ​журналиста — ​за предпринимателя, который решил арендовать точку.

ОТ АВТОРА

Старое сломали, новое не построили

— Городской рынок на Грабцевском шоссе открылся больше трёх лет назад. Но за это время ему так и не удалось стать точкой притяжения. Если на старом рынке у покупателя был выбор: ​стояли в несколько рядов продавцы мяса, кисломолочки и других товаров, — то здесь его практически нет. Нет здесь и рыночного духа, особой атмосферы, когда все шумят, торгуются, пререкаются, а на сдачу дают горсть орехов или банку сметаны… Новый рынок это всё же аналог торгового центра, в котором большую часть занимает не одежда, а продукты.

И теперь можно окончательно констатировать: ​идея создать замену разогнанному Центральному рынку с треском провалилась.

Эта статья была опубликована в №9 газеты «Калужский перекрёсток» от 26.02.2020. Ещё больше интересных материалов можно найти на сайте архива издания.