Артамонову собираются присвоить звание «Почётный гражданин Калужской области»

В среду, 26 февраля, состоялось очередное заседание Совета старейшин при городском голове Калуги.

Председатель Совета Николай АЛМАЗОВ предложил выступить с инициативой в Законодательное Собрание области о присвоении звания «Почетный гражданин Калужской области» бывшему губернатору Анатолию АРТАМОНОВУ.

- Члены Совета отметили большой личный вклад Анатолия Дмитриевича в развитие нашего региона, вспомнили его инициативы и мега-проекты, которые за 20 лет руководства областью удалось воплотить в жизнь, - сообщил врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ в своём Telegram-канале. - Инициативу председателя поддержали единогласно.

Напомним, в октябре прошлого года почётным гражданином Калужской области стал бывший вице-премьер Максим Акимов. Всего в этом списке 31 человек.