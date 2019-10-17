Акимов стал почетным гражданином Калужской области

Вице-премьер России Максим Акимов получил звание «Почетный гражданин Калужской области». С cоответствующей инициативой выступал губернатор Анатолий Артамонов, а проголосовали за неё в четверг, 17 октября, областные депутаты.

Комментируя свое решение, народные избранники заявили, что нынешний высокий пост Акимова – это в определенной степени заслуга всей Калужской области.

Акимову 49 лет. Он родился в Малоярославце, окончил истфак в Калуге, два года работал учителем в школе. После армии недолгое время занимался бизнесом, после чего ушел на госслужбу. В 2004 году Акимов стал министром экономического развития Калужской области, но вскоре перешел на работу в городскую управу. До 2007-го был городским головой Калуги, с 2007 по 2012 – замгубернатора. С 2012 по 2018 – работал в аппарате правительства России. В мае прошлого года назначен заместителем Дмитрий Медведева.

Согласно информации, размещенной на сайте правительства Калужской области, в нашем регионе до этого было 30 почетных граждан. Среди них Георгий Жуков, Константин Циолковский, Александр Чижевский, Серафим Туликов, Валентин Берестов, Юрий Лужков, Митрополит Климент и другие.

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