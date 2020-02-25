Калужский художник призвал остановить снос старых домов

Калуга теряет своё лицо, становясь безликим городом, считает калужский художник Петр ЧУМАКОВ. Он призывает власти и горожан остановить планомерное уничтожение ткани исторической среды. Именно об этом говорит его новый стрит-арт на улице Огарёва, 65.

На старом доме он разместил надпись «Я скоро исчезну».

- Исчезает старая Калуга. Вместо неё проявляются, в лучшем случае, безликие коробки, а зачастую просто ужасные постройки. Типичный пример - многоэтажка на Воронина, - отмечает Пётр. - А ведь даже, на первый взгляд, совершенно непримечательные дома очень важны в облике города.

Художник Пётр Чумаков ранее торговал снежками в банках и провёл акцию у Инновационного культурного центра в Калуге, где предложил зрителям подумать, что такое современное искусство.

Художник Пётр Чумаков.