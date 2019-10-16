Плевок в картину: художник провёл акцию у ИКЦ

В воскресенье, 13 октября, художник Пётр ЧУМАКОВ, ранее торговавший снежками в банках, провёл акцию у Инновационного культурного центра в Калуге. Он предложил зрителям подумать, что такое современное искусство и даже стать соавторами арт-объекта.
Для этого художник у ИКЦ установил мольберт с белым полотном, на котором написано: «Нет искусство», «Что такое?», «Плохо». Внизу холста – табличка, на которой с одной стороны нарисована запятая, с другой - слово «да». Сам же художник, поставив мольберт, ушёл.
По задумке Петра, любой зритель мог подойти и высказать своё мнение о современном искусстве, перевернув запятую или даже унеся с собой холст.
Самыми любопытными оказались дети и пенсионеры, они останавливались у мольберта, читали надписи. Люди среднего возраста проходили мимо, игнорируя арт-объект.
В конце акции выяснилось, что подростки высказали своё мнение о современном искусстве плевком в картину.
- Само по себе отсутствие художника провоцирует зрителя к присвоению части объекта или к его полному уничтожению, что ставит вопрос о границах и целостности всей работы, - рассказал Пётр.
Это уже его третья акция у ИКЦ - своеобразный монолог о современном искусстве.
Ранее было так:
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