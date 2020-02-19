На улице Никитина повесят памятную доску

В Калуге собираются установить памятную доску архитектору Петру Никитину на улице Никитина. Соответствующий проект решения городской Думы опубликовали на днях на сайте горуправы.

Напомним, что ранее калужанин Юрий ЮРЬЕВ предлагал переименовать улицу Никитина в улицу Никитина. Сейчас улица носит имя русского поэта-народника Ивана Саввича Никитина, а калужанин предлагал переименовать улицу в честь архитектора Петра Романовича Никитина. Но ему в этом отказали.

- Установка доски был выход из коллизии, - написал в соцсетях главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ.

Комов позже обещал опубликовать изображение памятной доски.

- Это информационная шрифтовая доска, лаконичная, красивая. На сером, светлом граните выбиты золотые литеры, - пояснил он.