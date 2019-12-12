Улицу Никитина отказались переименовать в улицу Никитина

Как мы уже рассказывали, калужанин Юрий ЮРЬЕВ в октябре предлагал переименовать улицу Никитина в улицу Никитина. Сейчас улица носит имя русского поэта-народника Ивана Саввича Никитина, а калужанин предлагал переименовать улицу в честь архитектора Петра Романовича Никитина.

- Финансов никаких в данном деле не предусматривается, но, ежели найдутся доброхоты, которые захотят таблички памятные установить в разных частях улицы сей, то славы они городской имут немерено, - писал Юрий Юрьев.

В среду, 11 декабря, на своей странице в «Фейсбук» калужанин рассказал, что в переименовании улицы ему отказали. Решение было принято на заседании комиссии по наименованию улиц.

- В ходе этого заседания самостоятельно приписали одно слово, так, чтобы получилась «улица Архитектора Никитина», хотя я специально указывал на то, что ничего менять не надо. Ну, и, конечно же, отказали, - пояснил Юрий Юрьев.

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