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Первый понедельник без Артамонова: публикуем редкие фото

Дмитрий Ивьев , Фото из архива kp40.ru.
Опубликовано: 17.02.2020 17:46 1 233
Первый понедельник без Артамонова: публикуем редкие фото

Как мы уже рассказывали, временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша в понедельник, 17 февраля, провёл первое заседание правительства.

А теперь уже бывший глава региона Анатолий Артамонов, который долгие годы ярко выступал на подобных совещаниях, уехал представлять калужан в Совете Федерации.

Мы покопались в нашем фотоархиве и решили сделать подборку редких фотографий с Анатолием Дмитриевичем. Кстати, заглавная фотография была сделана на церемонии открытия движения по реконструированному Каменному мосту.

 

А это уже инспекция на мост через Оку, который после реконструкции будут звать гагаринский. Вместе с Артамоновым - Максим Акимов, будущий вице-премьер и глава "Почты России".

В компании с министром обороны Сергеем Ивановым на открытии моста через Оку после реконструкции.

В редакции "Перекрестка" Анатолий Дмитриевич был дважды. Один раз на круглом столе, второй, чтобы поздравить с юбилеем.

Как-то раз Анатолий Дмитриевич, проводя инспекцию ремонта улицы Кирова вместе с тогдашним городским головой Николаем Любимовым, засветился с "Золотым телефоном", о чем наша корреспондентка немедленно написала.

В итоге Анатолий Дмитриевич подарил этот телефон корреспондентке.

Вот так журналистка отжала у губернатора телефон.

Крещение Господне.

Эту фотографию в шутку назвали "Артамонов поливает сакуру пока никто не видит". Правда, событие, из-за которого внимание публики переключилось с главы региона на что-то ещё, мы так и не могли вспомнить. Может, участники этого меропрятия напомнят о нём в комментариях?

Во время очередной инспекции скверов и парков Калуги.

 

Дмитрий Ивьев , Фото из архива kp40.ru.
Опубликовано: 17.02.2020 17:46 1 233
Тэги: общество анатолий артамонов владислав шапша
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