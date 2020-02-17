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Что сказал новый губернатор на своей первой планёрке

Елена Французова
Опубликовано: 17.02.2020 10:36 12 5713
Что сказал новый губернатор на своей первой планёрке

В понедельник, 17 февраля, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША провёл первое заседание регионального правительства.

На планёрку был вынесен всего один вопрос – о вводе жилья. Министр строительства и ЖКХ Егор ВИРКОВ рассказал, что в 2019 году построили более 9 тысяч квартир. В области реализовано 120 строительных проектов 70 застройщиками. На сегодняшний момент 22 объекта строительства являются проблемными, 10 находятся на особом контроле.

- Нельзя забывать о том, что у нас есть обманутые дольщики, есть объекты, которые входят в перечень проблемных. Наша обязанность – ожидания людей оправдать, эти проблемы решить до конца текущего года, - сказал Шапша. – И на всех объектах, которые сейчас находятся на стадии строительства, не допустить аналогичной ситуации.

Затем слово взял министр сельского хозяйства Калужской области Леонид ГРОМОВ. Он рассказал, как прошли зимние спортивные сельские игры. За главные призы боролись главы районов.

- Жители верят, что чиновники лучше всего играют в футбол и в перетягивание каната, - пошутил Шапша. – Надеюсь, что это останется только в спортивных достижениях, а в работе мы будем другими принципами руководствоваться.

В конце заседания Владислав Шапша напомнил, что в ближайшее время начнут отчитываться о проделанной работе главы муниципальных районов.

- Это как раз тот момент, когда мы сможем ближе познакомиться, лучше узнать проблемы, найти способы их решения и пообщаться с жителями наших районов, - сказал Шапша.

Первая планёрка длилась меньше 30 минут. Это практически рекорд для подобных заседаний. Как правило, областные планёрки под руководством Анатолия Артамонова длились минимум час, а в последние месяцы - почти два часа.

Елена Французова
Опубликовано: 17.02.2020 10:36 12 5713
Тэги: общество владислав шапша егор вирков леонид громов
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