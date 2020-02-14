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Экотехнопарк «Калуга»показал, как контролируется приём отходов

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.02.2020 16:30 0 367

Первые мусоровозы экотехнопарка «Калуга» с крупной надписью «Смешанные отходы» на днях выехали на улицы Износковского района. О том, как организован многоступенчатый контроль доставки бытовых отходов, одно из самых высокотехнологичных предприятий Калужской области, рассказало в видео на своём Youtube-канале.

Контроль включает в себя несколько этапов. Первый – КПП, где номерные знаки мусоровозов считываются автоматическим устройством и сверяются с базой данных, хранящейся на защищенных серверах экотехнопарка. Въезд на территорию открывается только тем, чей номер совпадает со списком имеющих специальное разрешение. Чужие автомобили за периметр не попадут.

Затем идёт визуальный и радиационный контроль. Если вдруг выявится опасный груз, мусоровоз тут же отгонят на специальную площадку для дезактивации. К разгрузке на терминале допускается только чистый, легальный груз. Но перед этим его взвешивают и только потом направляют на автоматическую сортировочную линию, способную выбрать из смешанного мусора ценные вторичные ресурсы.

Сотрудники экотехнопарка уделяют большое внимание как опрятному внешнему виду своих машин, так и заботе о чистоте мусорных площадок. Такое цивилизованное отношение к отходам – залог осознанного подхода к обращению с отходами населением, предусмотренной реализуемой в настоящее время в нашей стране «мусорной реформой».

Стоит подчеркнуть, что местные жители с пониманием отнеслись к появлению по соседству с их домами нового современного объекта по обращению с отходами. Важным для них фактором стало то, что экотехнопарк «Калуга» уже создал около 200 человек рабочих мест. А в дальнейшем их станет ещё больше. При этом зарплата на предприятии выше, чем в среднем по области.

- Создав экотехнопарк, мы быстро почувствовали, что он стал районосоздающим предприятием, почувствовали будущее района, - рассказал глава Износковского района Владимир ЛЕОНОВ. - За эти полтора-два года мы уже видим, как в бюджет района и муниципального образования Михали приходят налоги — строятся дороги, которых в том направлении и не было, строятся интересные социальные объекты. Один из примеров — наша средняя Шанско-Заводская школа.

Благодаря помощи предприятия, в школе установили современную систему видеонаблюдения и укомплектовали тренажерами спортивную площадку.

- Приход инвестора или компании в район — это ключевой стимул для развития территорий в самых разных аспектах, как и работа предприятия, которое уже укоренено в регионе, - считает председатель Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации Андрей МАКСИМОВ. - Любая инвестиция - это мультипликатор. Если мы вкладываем деньги в создание новых рабочих мест, то это увеличивает спрос на этой территории, способствует тому, что на ней появляются новые сервисы, новые обслуживающие предприятия.

О своих впечатлениях рассказал и один из местных жителей, который работает в экотехнопарке.

- В прошлом году я узнал, что у нас на территории района строится современное интересное производство. Я принял решение перейти на работу на этот завод. И само производство интересное, и немаловажный финансовый фактор — зарплата по нашим местам очень хорошая, выплачивается вовремя, люди все довольны, - отметил главный энергетик экотехнопарка «Калуга» Виталий АРХИРЕЕВ. - Мои бывшие одноклассники у меня уже много раз спрашивали, как устроиться на наш завод. Хотя они проживают не в Износковском районе, но хотят вернуться сюда и устроиться на работу к нам.

Кстати, экотехнопарк «Калуга» стал первым в России объектом подобного класса. Его перерабатывающие мощности способны существенно снизить объем бытовых отходов, отправляющийся на утилизацию – ведь перед этим из них извлекут стекло, металл, бумагу и пластик, то есть все, что может быть использовано еще раз.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.02.2020 16:30 0 367
Тэги: общество
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