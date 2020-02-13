Не вырубить топором: носки, разрушительная волна выборов и другие яркие цитаты Артамонова

Вот и свершилось. Анатолий Артамонов, простоявший у руля Калужской области неполных 20 лет, ушёл. О том, что оставил после себя Папа, как уважительно называли Артамонова за глаза подчиненные, вы сможете прочитать на страницах ближайшего номера «Калужского перекрестка», который выйдет в среду,19 февраля.

Но, пожалуй, не меньше его дел нам запомнятся его слова, которые уже бывший губернатор не стеснялся говорить прямо и без обиняков.

Давайте вспомним самые яркие цитаты Анатолия Дмитриевича и будем надеяться, что в Совете Федерации, уход в который ему пророчат, он продолжит жечь глаголом умы и сердца уже не только калужан, но и всех остальных россиян.

О носках

- Я, например, сидя в подиуме на каком-то большом форуме международном не могу показать свою ногу в носке за 30 рублей. Не имею такого морального права. Я отвечаю за вас, за жителей области. Я должен оные носки носить, которые стоят 300 рублей. Я обязан это делать, за это мне государство заработную плату платит соответствующую, чтоб я такие носки покупал. А когда я иду на прогулку, я надеваю за 30 рублей.

При обсуждении дефицита сахара в некоторых магазинах региона

- Абсолютно бесполезное занятие варить варенье, кроме вреда – ничего нету в этом. Брали бы, замораживали, холодильники есть у всех.

На отчете Александра Авдеева, ныне депутата Госдумы, а тогда главы Обнинска

- В эти два года выборы разрушительной волной прокатятся по всему региону. Потери будут, но они должны быть малыми.

О нелегалах

- Гастарбайтеры - это от нашей лени, от нашего нежелания работать. Мы сами не хотим какую-то работу делать и они, конечно же, приезжают, замещают это наше нежелание.

Об отказе от автомобиля

- В Обнинске я шесть лет работал и ходил на работу и с работы только пешком. Сейчас у меня нет такой возможности, мы так сделали городскую среду, что не везде пешком можно пройти, вот в чем проблема.

О трудностях в деле запрета пиротехники

- Вообще, это странно, что мы забыли все библейские примеры на этот счет. То наследие, которое нам оставили. Хотя бы Иисуса Христа слушали бы. Он сказал совершенно определенно: самый страшный человек для общества – это бездушный грамотей. Самую большую ложь он может принести… Иногда у меня терпение заканчивается, не могу уже больше... Спасать надо народ, народ наш погибает.

О предостережении прокуратуры, которая отменила запрет Артамонова на использование пиротехники

- Вот до 61 года я дожил. И первое получил предостережение от прокуратуры. За то, что хотел избавить людей от травм, ожогов на новогодних ёлках. Это мне как медаль. Я уйду на пенсию – и буду это как достижение описывать. Страдать за народ всегда приятно.

Об огромных сингапурских штрафах за курение и жвачку

- И живут себе, и никого не волнует, что нельзя жвачку жевать, курить. Никого это не волнует, никому качества жизни не ухудшает, никто не говорит, что ухудшаются права… А у нас безбилетника в электричке наказать нельзя. Не убирает мусор возле своего дома, превратил свое жилище в неведомо что - приказать нельзя. Да что это такое? Как жить?

Размышляя о том, что полезно для наших лесов, а что наносит вред, провел параллель с человеческим организмом

- Трудно сказать, что надо делать, что не надо. Сегодня посмотрел по телевидению – оказывается, массовые аллергии у населения развиваются, потому что всех червяков мы поуморили. Раньше у каждого из нас жили всякие мелкие животные. Они погибли. Мы лекарства всякие принимаем, вот и появились аллергии.

О профилактике заболеваемости гриппа в зимний период

- Никто не будет болеть, если население о себе само позаботится. А мы будем пример подавать – не будем ходить без шапки, без куртки, без пальто, в каких-то летних майских туфельках – тогда все будет хорошо.

О нехватке машин для только образованного тогда министерства тарифов

- Когда-то все так с иронией отнеслись к предложению о сокращении водителей. А потом забыли об этом. Каждого начальничка возит персональный «драйвер»… Министерство работало, всего хватало. Разделили пополам – не хватает. Почему сами за рулем не ездим? Давайте сделаем в гараже два десятка машин для общих целей. Пришел, взял машину, съездил. Потом вернул машину с полным баком.