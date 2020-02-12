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Обследуют и перенесут: в Кондрово продолжаются споры вокруг памятника воину-освободителю

Елена Французова , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 12.02.2020 16:09 0 213
Обследуют и перенесут: в Кондрово продолжаются споры вокруг памятника воину-освободителю

Во вторник, 12 февраля, на заседании рабочей группы по сохранению наследия при губернаторе Калужской области обсудили вопрос переноса памятника воину-освободителю в Кондрово. Напомним, там на месте старой школы решили построить новую. Памятник находится в зоне строительства. Поскольку он не стоит на балансе и его никто не обследовал, краеведы выразили сомнение, что после переноса памятник не разрушится.

Обсуждение этой темы вызвало жаркие споры.

Заместитель главы администрации Дзержинского района Оксана СИЛАЕВА объяснила, что построить новую школу в другом месте невозможно, иначе детям будет далеко добираться до образовательного учреждения. По её словам, если памятник на время стройки не убрать, рабочие могут его случайно задеть и разрушить. Застройщик готов провести обследование памятника и его временный перенос на новое место, отметила Силаева.

Памятник воину в Кондрово Калужской области.

Памятник воину-освободителю в Кондрово.

- Также мы за свой счёт планируем реставрировать памятник, подрядчик нам в этом поможет – сказала представитель администрации. - Мы готовы предоставить гарантийное письмо, что памятники сохраним.

Однако краеведы считают, что памятник должен остаться на прежнем месте, также настаивают на том, чтобы старую школу, которую придётся ради строительства новой снести, признали объектом культурного значения.

Силаева сообщила, что старая школа находится в ужасном состоянии. Так, в прошлом году Роспотребнадзор несколько раз её закрывал, считая что заниматься в ней опасно для жизни и здоровья детей.

Краеведы предложили реставрировать старую школу и, если понадобится, сделать к ней пристройку.

- Если мы начнём делать реставрацию, боюсь, это здание обрушится, - сказала Силаева.

Обсуждение длилось почти час, но к единому мнению собравшимся прийти не удалось. Между тем, строительство новый школы должно начаться уже в этом году.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Елена Французова , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 12.02.2020 16:09 0 213
Тэги: общество
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