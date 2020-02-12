Калужанки бросили в роддомах 18 младенцев

На очередной городской планёрке в Калуге начальник отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу Владимир МАЙМУСОВ отчитался о работе за прошедший год. Он рассказал, что общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, снижается. На 1 января на учёте в отделе состоит 873 несовершеннолетних.

В 2019 году на учёт поставили 87 детей. Из них 16 – полные сироты, 18 оставлены матерями в роддомах, у 15 детей родители оказались в тюрьме, 7 детей мамы и папы сами оставили в приютах и детских домах, 4 ребенка забрали из семьи органы опеки в связи с угрозой жизни и здоровью детей, родители трёх детей находятся в розыске, один ребёнок был обнаружен без родительского надзора, один ребенок был выявлен в связи с помещением матери на принудительное лечение. Родительских прав в 2019 году на 60 детей были лишены 55 родителей. Ограничены в родительских правах два родителя в отношении трёх детей. Из 87 детей лишь 17 попали в детские дома, остальные сейчас живут в семьях.

- Мы сталкиваемся с тем, что молодые родители умирают, - рассказал Маймусов. - 35-45 лет- трудоспособный возраст. Умирают в силу заболеваний, каких-то обстоятельств. Сегодня многие дети не имеют одного из родителей – либо трагедия, либо смерть, либо ещё что-то – ребёнок также оказывается в зоне риска. Чаще всего в зоне риска оказываются многодетные и семьи, которые имеют на воспитании детей с особенностями здоровья. Что вызывает опасение, происходит рост детей, чьи родители отбывают наказание за наркотики.

При этом Маймусов сообщил, что в очереди на усыновлении стоят 113 калужских пар.