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Лебединая песня Артамонова: губернатор подвёл итоги своей деятельности

Елена Французова
Опубликовано: 08.02.2020 14:53 1 1563
Лебединая песня Артамонова: губернатор подвёл итоги своей деятельности

В субботу, 8 февраля, губернатор выступил с ежегодным отчётом перед Законодательным собранием. Как мы уже писали, время проведения мероприятия - в субботу да ещё в начале февраля - стало неожиданным. В предыдущие годы Артамонов выступал с отчётом после всех глав районов - в конце марта или даже в апреле.  Поговаривали, что в этом году речь главы региона станет прощальной – этакой лебединой песней. 

Поэтому на этот экстренный отчёт губернатора пришло столько людей, что зал не смог вместить всех желающих. Журналистов, работников прокуратуры и ряда других ведомств посадили в соседний зал заседаний, в котором была организована прямая трансляция.

В лицах присутствующих читалось напряжение и волнение. В этом году изъявили желание послушать губернатора даже те, кто обычно пропускает подобные мероприятия. Некоторые присутствующие даже вели в в соцсетях онлай-трансляцию. 

-  Как вы думаете, сегодня скажет, что уходит? – сплетничали люди в коридорах.

В своём отчете глава региона, по традиции, затронул вопросы строительства, ЖКХ, здравоохранения, промышленности, сельского хозяйства, ремонта дорог, утилизации отходов. От других это выступление отличалось тем, что Анатолий Артамонов рассказал не столько о достижениях прошедшего 2019 года, сколько о том как преобразилась область за последние 19 лет.

Фактически он подвёл итог своей работы с 2000 до 2020 года. 

- Валовой региональный продукт Калужской области, по предварительной оценке, вырос за год на 2% и составил 469 миллиардов рублей, - начал говорить о прошедшем 2019-м губернатор, но затем расширил временные рамки. - Для сопоставления, давайте вспомним, что в 2000 году его величина была менее 24 миллиардов. Стартовые позиции, с которых мы начинали в то время, были близки к катастрофическим: дышащая на ладан промышленность, мизерный бюджет, запредельный уровень безработицы, огромные долги по зарплате. Почти половина населения области жила за чертой бедности. Люди тысячами уезжали в поисках лучшей доли в более благополучные регионы. В своем развитии мы отставали от ближайших соседей.

- Ценой огромных усилий за эти годы нам удалось стабилизировать социально-экономическую обстановку, в корне поменять отношение к региону, - продолжил подводить итоги своего губернаторства Артамонов. – За прошедшие годы объем валового регионального продукта увеличился в 2,6 раза. Объем промышленного производства вырос с 22 миллиардов рублей в начале двухтысячных до 889 миллиардов в прошлом году. 

Речь главы региона длилась почти полтора часа. Говорил он и поддержке семей, и о снижении смертности, о строительстве водопроводов и газопроводов, о привлечении туристов, строительстве спортивных объектов (подробнее об этом читайте в ближайшем номере «Калужского перекрестка» и в электронном архиве газеты в среду, 12 февраля). А в конце поблагодарил калужан и всех присутствующих за слаженную многолетнюю работу.

 - Я уверен, что будущие народные избранники будут также работать на благо калужан и каждый день делать всё возможное для улучшения их жизни, - подвёл итог своему выступлению Артамонов. - Мы немало сделали, но впереди задач не меньше. Калужская область имеет все предпосылки, чтобы идти в авангарде нашей страны. И я уверен, что так оно и будет.

Когда выступление Артамонова закончилось, председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин предложил депутатам воздержаться от вопросов, которые, как правило, следуют после отчёта. Те единогласно за это проголосовали.

После того, как депутаты заксобрания поддержали и отказ от выступлений глав фракций, Бабурин взял слово сам и несколько минут выражал губернатору свою признательность за труд на благо региона.

- Хочется сказать вам простое человеческое спасибо! – зафиналил свою речь глава Заксобрания.

После этого весь зал встал и полторы минуты  аплодировал Анатолию Артамонову.

Как мы уже рассказывали, губернаторские полномочия Артамонова истекают в сентябре нынешнего года, и о его скором уходе со своего поста с переездом в Совет Федерации Калуга судачит уж несколько месяцев. Правда, ожидания заявлений об отставке в ходе сегодняшней речи в заксобрании были несколько завышены.

В сложившейся политической системе об уходе глав регионов сообщает не сам отставник, а администрация президента. Так что если сегодняшнее экстренное выступление Артамонова и было его прощальной лебединой песней, то мы узнаем об этом не раньше понедельника. И не с трибуны зала заседаний администрации региона, а с сайта Кремля.

Елена Французова
Опубликовано: 08.02.2020 14:53 1 1563
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