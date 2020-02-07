Артамонов экстренно отчитается перед депутатами

Законодательное собрание Калужской области назначило на субботу, 8 февраля, внеочередное заседание. В повестке значится только один вопрос - отчёт губернатора о результатах деятельности правительства области за 2019 год.

Для многих стала неожиданной дата проведения мероприятия - в субботу да ещё в начале февраля. В предыдущие годы Артамонов выступал с отчётом после всех глав районов - в конце марта или даже в апреле.

Депутаты Заксобрания только на этой неделе обсуждали вопросы, которые они хотят задать действующему главе региона. По сообщению пресс-службы областного парламента, будут затронуты темы подготовки к 75-летию Победы, здравоохранения, создания новых мест в образовательных учреждениях и их капремонта, ремонта дорог, утилизации мусора и формирования тарифов на эту услугу, обманутых дольщиков.

Как мы уже рассказывали, полномочия губернатора истекают в сентябре нынешнего года. Пока Анатолий Артамонов не заявлял, будет ли он участвовать в очередных выборах. При этом в нескольких федеральных СМИ сообщали, что для калужского губернатора уже освободили место в Совете Федерации.

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