Подростки забрались в дом к девушке и нарвались на уголовное дело

В пятницу, 7 февраля, в калужском Следственном комитете напомнили об уголовной ответственности, предусмотренной за нарушение неприкосновенности жилья. В частности, сейчас расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 17-летнего жителя Москвы.

По версии следствия, обвиняемый вместе со своим несовершеннолетним другом приехали из Москвы в Жуковский район, чтобы выяснить отношении с девушкой, с которой у них был конфликт.

- Выбив плечом входную дверь дачного дома, молодые люди незаконно проникли в жилище и стали дожидаться прихода своей знакомой, - отмечают в СК. - Там они и были застигнуты девушкой и ее родителями, которые вызвали полицию.

За данное нарушение предусмотрен штраф до 40 000 рублей либо арест на три месяца.