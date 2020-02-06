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Без права на реабилитацию: в Калуге особенных детей выставляют на улицу

Елена Французова , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 06.02.2020 16:35 6 2309
Без права на реабилитацию: в Калуге особенных детей выставляют на улицу

- Для меня это был шок. Ощущение, что мир уходит из-под ног, - рассказывает Ольга МАГДА. – Центр «Попутный ветер» - уникальный. Нужда в нём колоссальная. У моего старшего сына расстройство аутистического спектра. Мы попали сюда два года назад. Миша не говорил, только носился. А сейчас может что-то сказать, посидеть на занятии, а не наматывать круги. И я уже жду следующий шаг. Подхожу к педагогу, спрашиваю: «Что мы сейчас изучаем, что будет дальше?» И вдруг, как гром среди ясного неба, сообщение о том, что Центр закрывают.

- У меня ребёнок неходячий. У него ДЦП, - говорит Владимир ЗЕМЛЯНОЙ. - Его развитие напрямую зависит от количества занятий. Мы с семьёй мотались и по разным странам, и по России. «Попутный ветер» - достойный центр. Команда, которая здесь собралась, и программы, которые здесь применяют, реально помогают детям.

По просьбам страждущих

Новость о том, что в Калуге собираются закрыть реабилитационный центр, в котором бесплатно занимаются с особенными детьми, потрясла город. Сначала это выглядело, как какая-то неуместная шутка. Но потом появилась официальная информация: в помещении, размером 354 кв. м., где работает логопед-дефектолог, решили открыть аптеку. Центру же пока оставляют для занятий 173 кв. м.

В Калуге особенных детей выставляют на улицу

Помещения принадлежат ГП «Калугафармация». Его генеральный директор Виктор АФОНИН пояснил нам, что жители микрорайона «Тайфун», «Маяковка», «Дубрава» и «Черёмушки» обратились к губернатору с просьбой открыть на улицах Жукова и Молодёжной аптеки, принимающие льготные рецепты. В итоге было принято решение восстановить аптеку на Жукова, 30А. Несколько лет назад она в этом здании работала, но была закрыта из-за нерентабельности. А пустующее помещение передали в безвозмездное пользование фонду «Волонтёры-Детям».  

- В настоящее время переданная по договору безвозмездного пользования часть помещения, площадью 354 кв м, благотворительным фондом «Волонтёры-Детям» не используется. – подчёркивается в официальном ответе.

В подтверждении своих слов ГП «Калугафармация» выслала фотографии. На них – пустые, полутёмные комнаты, заваленные коробками.

Один для всех

За столом нет свободного места, из соседних комнат приносят стулья, лавочки. Мамы и папы пришли на встречу со СМИ в надежде отстоять «Попутный ветер». В лицах взрослых людей столько боли, горечи и обиды.

В Калуге особенных детей выставляют на улицу

- В среднем у нас уходило около 20 тысяч рублей на реабилитацию сына, - рассказывает Ольга Магда. - Плюс мы посещали центр «Доброта». Да, там берутся за особенных детей, работают неплохие педагоги. Но на одного ребёнка положено лишь 12 занятий. После этого надо вставать в очередь. А она довольно-таки большая. Чтобы снова попасть к педагогу, приходится ждать 6-8 месяцев. С нашим диагнозом, хоть ребёнок и многое визуально помнит, это сложно. А здесь непрерывно занимаются в течение года. Причём абсолютно бесплатно. Это так непривычно, что первое время мы всё думали, когда нам предъявят счёт.

В Калуге особенных детей выставляют на улицу

- У нас столько надежд связано с «Попутным ветром». А сейчас всё, как мыльный пузырь, в один момент лопнуло!

- К сожалению, власти семьям с особенными детьми не только не помогают, но ещё и палки в колёса вставляют!

- Родители особенных детей сталкиваются с большим количеством проблем. Даже в коррекционных садах не хотят видеть наших детей.

- Закроется центр, и куда мы пойдём? Многие родители были вынуждены уйти с работы, чтобы заниматься ребёнком. Позволить себе платные занятия они не могут. Есть семьи, в которых ребёнку необходимы дорогостоящие лекарства.

- Если у родителей особенных детей спросить: «Куда бы вы хотели попасть на реабилитацию?» 90%, даже, может быть, и больше, ответят: «В «Попутный ветер». Здесь для каждого ребёнка создаётся индивидуальная программа. Педагоги рассказывают, на что следует обратить внимание, как вырабатывать необходимые навыки, дают домашние задания, - наперебой рассказывают родители.

В настоящее время бесплатные коррекционные занятия посещают более 100 детей с аутизмом и ментальными нарушениями развития. 183 ребёнка стоят в листе ожидания.

- Чтобы попасть в центр, родители ночуют у его дверей в машинах, стоят в живой очереди с четырёх часов утра, - рассказывает Ольга Магда.  – Для многих детей с ментальными нарушениями поездка в автобусе – стресс. Они начинают кричать, хватать пассажиров. И некоторые родители даже переехали жить поближе к Центру, чтобы можно было бы добраться пешком. Кто-то приезжает сюда из области. Тратят на дорогу по 1,5 тысячи рублей. Я спрашиваю: «Неужели у вас ничего ближе нет?» - «Нет!».

Чемодан без ручки

Центр абилитации и социальной реабилитации «Попутный ветер» был открыт калужским благотворительным фондом «Волонтеры-детям» в конце 2014 года. Это первое и единственное негосударственное некоммерческое учреждение подобного рода в Калужской области.

Тогда волонтёром досталось захламлённое, убитое помещение — склад аптеки. Но они не роптали, а стали приводить в порядок то, что есть. Ведь это - лучший вариант из тех, что им предлагали, да и улица Жукова – центр города, сюда легко можно добраться из любой точки Калуги.

- В течение нескольких лет каждый день сюда приходили люди и вкладывали всё, что у них было – деньги, связи, договорённости, - вспоминает руководитель благотворительных программ фонда Юлия ТЕНЕНГОЛЬЦ.

В Калуге особенных детей выставляют на улицу

В Калуге особенных детей выставляют на улицу
Здесь сейчас проходят занятия с детьми.

 - Это было волонтёрское сердце города. Через 1,5 года аптека выехала из смежного помещения. Освободилось 354 кв. м. - полезной площади там 229 кв. м., остальное - подвал. Большая часть оборудования осталась. Состояние у здания оказалось даже хуже, чем то, которое мы уже освоили, – подвал постоянно затапливало, крыша текла, проводка в плохом состоянии. Чтобы привести его в порядок, мы провели огромную работу. Но даже сейчас до черновой отделки ещё далеко.

В Калуге особенных детей выставляют на улицу

В Калуге особенных детей выставляют на улицу

В Калуге особенных детей выставляют на улицу
Несколько лет ушло на то, чтобы расчистить помещение, вывезти весь мусор. Теперь же его забирают под аптеку.

Все эти годы фонд пытался договориться с руководством «Калугафармации» о длительной безвозмездной аренде – минимум на 10 лет, говорят в благотворительной организации. Но договор каждый раз заключался лишь на 11 месяцев с правом расторжения в любой момент, уверяют волонтёры. Что и произошло.

В начале января Фонд получил извещение о том, ему отказывают в безвозмездном пользовании помещением площадью 354 кв м. А именно там оборудована студия логопедии-дефектологии.  

В Калуге особенных детей выставляют на улицу
Юлия Тененгольц.

- Мы понимали, что мы живём под дамокловым мечом. Фактически нам передали чемодан без ручки. Однако брали гранты, реализовывали проекты, работали с детьми, - рассказывает Юлия Тененгольц.

Кажется, ничего страшного – освободите вы эти квадратные метры, поставьте стульчик логопеда в оставшимся за вами помещении, пусть он там с детьми занимается.

Но дефектологу-логопеду для занятий нужно отдельное, камерное помещение, в котором особенный ребёнок сможет раскрыться. Помимо того, что в этой комнате продуман каждый миллиметр, максимально комфортно  организовано пространство, там установлено специальное оборудование, есть санузел, который положен по СанПин.  

В Калуге особенных детей выставляют на улицу
Студия логопедии-дефектологии.  

Выкроить такую комнату в оставшемся за центром помещении невозможно.

- Не то что ужимать, нам нужно расширять пространство, - рассказывает исполнительный директор Фонда Екатерина КАРАТАЕВА. - Детей много, необходимы другие студии. Бизнес готов вложить 5-6 миллионов на то, чтобы привести в порядок 354 кв м. Но они хотят гарантий, что эти площади действительно достанутся центру. Сейчас наши специалисты будут работать по авторской модульной программе, аналогов которой нет в Калужской области. А в России в подобных учреждениях чаще всего реализуется модифицированные программы, где каждый специалист ставит свою цель развития ребенка. Мы ставим перед собой трудоёмкую задачу – составить и вести индивидуальный коррекционный маршрут для каждого. Чем раньше начнётся коррекция, сопровождение ребёнка, тем больше шансов, что он приблизится к норме, сможет пойти в обычную школу, трудоустроиться, социализироваться.

В Калуге особенных детей выставляют на улицу
Исполнительный директор Фонда Екатерина Каратаева.

В «Попутном ветре» работают не только с детьми, но и с их родителями. Рассказывать о своих замыслах, о достижениях подопечных Екатерина может часами. Специалисты Центра готовы работать, только бы им не обламывали крылья.

На минувшей неделе состоялась встреча представителей благотворительного фонда «Волонтеры-детям» и родительского сообщества с депутатом Госдумы Геннадием Скляром, министром труда и социальной защиты Калужской области Павлом Коноваловым и другими официальными лицами по вопросу прекращения безвозмездной аренды помещения.

Скляр уверил родителей и администрацию фонда, что Центр «Попутный ветер» не будет закрыт. Его наоборот расширят. Депутат пообещал взять ситуацию под личный контроль, а также попросил администрацию фонда определиться с местоположением ещё одного подобного центра.

В свою очередь, Коновалов подтвердил выделение субсидии на оплату труда специалистов Центра в 2020 году.

Согласно устным договорённостям, аптеку всё же откроют, а центру оставят 70 метров в смежном здании – помещении, где сейчас находится студия дефектологии. Также власти обещали подыскать для филиала центра дополнительное помещение площадью 400 кв. м.

В итоге в Центре началась регистрация заявлений на диагностику. Желающие попасть занимали очередь в 4 часа утра.

По оценке Фонда президентских грантов и широкой общественности фонд «Волонтёры-детям» попал в 20 лучших социальных проектов страны. Его представителей пригласили на Российский инвестиционный форум, который пройдет в Сочи.

Елена Французова , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 06.02.2020 16:35 6 2309
Тэги: общество фоторепортаж
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