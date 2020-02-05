Калужанам предложили написать письма ветеранам

Новый проект #ПочтаПобеды запустил телеканал RT. Жителям Калужской области и других регионов предлагают написать письма ветеранам. Все эти послания передадут участникам Великой Отечественной войны.

- С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письмо ветерану, - говорят организаторы. - Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы всем ветеранам.

Письма можно отправлять на адрес: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1.

Также можно прислать видеообращение на адрес pochtapobedy@rttv.ru.