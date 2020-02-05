«Павел Павлович не виноват»: дети вступились за учителя

Во вторник, 4 февраля, «ВКонтакте» появилась петиция в поддержку учителя, которого в Сети обвинили в избиении ученика. Петиция с названием «Павел Павлович не виноват» собрала уже более 700 подписей. Судя по странице её автора, создал её один из учеников школы №25.

Напомним, что скандал разгорелся после того, как в сеть попало видео, на котором учитель пытается вывести из кабинета десятиклассника, а тот сопротивляется.

По неофициальной информации, причиной конфликта стал телефон, который школьник отказался убрать с парты. Администрация школы сообщает, что ни у ученика, ни у его родителей претензий к педагогу нет.

Но этим происшествием после размещения видео в соцсетях заинтересовалась полиция и Следственный комитет, проводится проверка.