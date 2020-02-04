Скандал в калужской школе: учитель завалил ученика

Скандал разгорается в калужской школе № 25. «Учитель избивает и унижает ученика на глазах всего класса» - с таким анонсом во вторник, 4 февраля, в социальные сети попало видео конфликта учителя и школьника.

Судя по этой записи, педагог пытался вывести из класса ученика. Сначала он тащил подростка за руку к распахнутой настежь двери, затем пытался вытолкать из кабинета, но в какой-то момент вместе с учеником упал на пол.

- Встал и пошёл вон отсюда. Пошёл вон! – встав с пола, сказал учитель.

- Что я сделал? Почему вы меня выгоняете? – спросил ученик и как ни в чём не бывало сел за парту.

Учитель сел за свой стол. На этом запись обрывается.

Что послужило причной конфликта, неизвестно. Одноклассники подростка на видео никак не реагируют на происходящее.

В школе № 25 нам сказали, что этот ролик видели. По словам представителя школьной администрации, ни ученик, ни родители не имеют претензий к педагогу.

UPD. Этим происшествием заинтересовались в полиции.

- В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена видеозапись инцидента, произошедшего между подростком и учителем одной из школ г. Калуги. Для принятия мер реагирования в образовательное учреждение были направлены сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Калуге. По данному факту проводится проверка, - рассказали нам в пресс-службе УМВД.

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