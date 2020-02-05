Пассажиропоток Международного аэропорта Калуга по итогам 2019 года вырос в 2,6 раза

АО «Международный аэропорт Калуга» подвел итоги производственной деятельности за 2019 год.



Всего за 12 месяцев 2019 года калужский аэропорт обслужил 134 377 пассажиров, что в 2,6 раза больше, чем в 2018 году (51 286 пассажиров), из них на внутрироссийских направлениях было обслужено 116 030 человек (86,3% от общего количества пассажиров) и на международных направлениях было обслужено 18 374 человека (13,7% от общего пассажиропотока).



Также в 2019 году было обработано 644 841 кг багажа, что на 158,2% больше, чем в 2018 году (249 696 кг)



Аэропорт обслужил 2575 рейсов, что на 54,7% больше, чем в 2018 году (1664 рейса).



Значительный рост производственных показателей обусловлен постоянным расширением маршрутной сети аэропорта за счет открытия новых направлений и увеличением частоты выполнения рейсов по ставшим уже популярными маршрутам.



В настоящий момент выполняются полеты по 9 внутрироссийским направлениям (Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Минеральные Воды, Екатеринбург, Казань, Москва).



Активное развитие международных рейсов стало возможным благодаря открытию в мае 2018 г. нового международного терминала с 10 стойками паспортного контроля. Так, в 2018-2019 гг. выполнялись прямые чартерные рейсы в Анталию (Турция), а с 10 декабря 2019 года началось выполнение первого регулярного международного рейса – в Ереван (Армения).



В настоящее время уже открыты продажи пакетных туров с вылетом из Калуги по популярным летним направлениям – Анталия (Турция), Монастир (Тунис), Ираклион (Греция).



В 2019 году Международный аэропорт Калуга получил следующие награды:



второе место в номинации «Лучший аэропорт 2018 года в категории до 0,5 млн пассажиров» в рамках 5-й Национальной премии «Воздушные ворота России». Это третья премия «Воздушные ворота России», полученная международным аэропортом «Калуга» со дня открытия воздушной гавани после реконструкции в 2015 году.

награду «Калужский бренд – 2019» в номинации «Сфера услуг и торговли». Эта независимая премия проводится газетой «Комсомольская правда – Калуга» и присуждается по результатам опросов жителей Калуги, которые проводятся в течение года журналистами.

стал лауреатом Евразийской премии в области авиационного маркетинга 2019 года в номинации «Аэропорт года» в группе E (объем перевозок до 1 млн. пасс. в год).