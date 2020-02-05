Пассажиропоток Международного аэропорта Калуга по итогам 2019 года вырос в 2,6 раза

АО «Международный аэропорт Калуга» подвел итоги производственной деятельности за 2019 год.
Всего за 12 месяцев 2019 года калужский аэропорт обслужил 134 377 пассажиров, что в 2,6 раза больше, чем в 2018 году (51 286 пассажиров), из них на внутрироссийских направлениях было обслужено 116 030 человек (86,3% от общего количества пассажиров) и на международных направлениях было обслужено 18 374 человека (13,7% от общего пассажиропотока).
Также в 2019 году было обработано 644 841 кг багажа, что на 158,2% больше, чем в 2018 году (249 696 кг)
Аэропорт обслужил 2575 рейсов, что на 54,7% больше, чем в 2018 году (1664 рейса).
Значительный рост производственных показателей обусловлен постоянным расширением маршрутной сети аэропорта за счет открытия новых направлений и увеличением частоты выполнения рейсов по ставшим уже популярными маршрутам.
В настоящий момент выполняются полеты по 9 внутрироссийским направлениям (Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Минеральные Воды, Екатеринбург, Казань, Москва).
Активное развитие международных рейсов стало возможным благодаря открытию в мае 2018 г. нового международного терминала с 10 стойками паспортного контроля. Так, в 2018-2019 гг. выполнялись прямые чартерные рейсы в Анталию (Турция), а с 10 декабря 2019 года началось выполнение первого регулярного международного рейса – в Ереван (Армения).
В настоящее время уже открыты продажи пакетных туров с вылетом из Калуги по популярным летним направлениям – Анталия (Турция), Монастир (Тунис), Ираклион (Греция).
В 2019 году Международный аэропорт Калуга получил следующие награды:
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