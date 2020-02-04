Коронавирус в Калуге: мифы, сплетни, правда

Заболевание внесли в перечень опасных, и медицинские маски постепенно исчезают из аптек.
Новости об инфекции 2019-nCoV напоминают сводки с фронта: вирусом заражено столько-то человек, скончалось столько-то, заболевание выявлено там-то, вспышка признана чрезвычайной ситуацией международного масштаба; Россия приравняла коронавирус к ВИЧ, чуме и т. д.
Информация обновляется каждые два-три часа, поэтому прежние данные быстро перестают быть актуальными. По сведениям на вторник, 4 февраля, коронавирусом в Китае заражено более 20 тысяч человек, 425 заболевших скончались.
«Как корова слизала»
Помимо КНР, заболевание выявлено ещё в 23 странах. В конце минувшей недели первые случаи коронавируса были зафиксированы на территории России: в Тюменской области и Забайкалье. Заболевшие — граждане Китая. 3 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом.
Всего за один день стоимость медицинских масок в забайкальских аптеках увеличилась более чем в восемь раз: с 1 рубля 20 копеек за штуку до 10 рублей.
Хотя за день до этого краевые власти заявили, что не допустят наценок в аптеках. Теперь этой ситуацией займётся Федеральная антимонопольная служба. Впрочем, забайкальцам от этого ни горячо, ни холодно: они уже раскупили все маски.
Их дефицит наблюдается и в других регионах, в том числе и в Калуге.
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