Коронавирус в Калуге: мифы, сплетни, правда

Заболевание внесли в перечень опасных, и медицинские маски постепенно исчезают из аптек.

Новости об инфекции 2019-nCoV напоминают сводки с фронта: вирусом заражено столько-­то человек, скончалось ​столько-то, заболевание выявлено там-­то, вспышка признана чрезвычайной ситуацией международного масштаба; Россия приравняла коронавирус к ВИЧ, чуме и т. д.

Информация обновляется каждые два-­три часа, поэтому прежние данные быстро перестают быть актуальными. По сведениям на вторник, 4 февраля, коронавирусом в Китае заражено более 20 тысяч человек, 425 заболевших скончались.

«Как корова слизала»

Помимо КНР, заболевание выявлено ещё в 23 странах. В конце минувшей недели первые случаи коронавируса были зафиксированы на территории России: ​в Тюменской области и Забайкалье. Заболевшие — ​граждане Китая. 3 февраля премьер-­министр России Михаил Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом.

Всего за один день стоимость медицинских масок в забайкальских аптеках увеличилась более чем в восемь раз: ​с 1 руб­ля 20 копеек за штуку до 10 руб­лей.

Хотя за день до этого краевые власти заявили, что не допустят наценок в аптеках. Теперь этой ситуацией займётся Федеральная антимонопольная служба. Впрочем, забайкальцам от этого ни горячо, ни холодно: они уже раскупили все маски.

Их дефицит наблюдается и в других регионах, в том числе и в Калуге.

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