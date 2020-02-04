Бывший мэр Калуги возглавил «Почту России»

Бывший мэр Калуги Максим АКИМОВ, ушедший в январе из правительства России, стал генеральным директором «Почты России». Его официально утвердили на эту должность на заседании совета директоров компании во вторник, 4 февраля, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Николай Подгузов, который возглавлял «Почту России» с 2017 года, станет первым заместителем гендиректора.

Напомним, Акимов проработал в должности замглавы правительства с 18 мая 2018 до 15 января 2020 года и был самым молодым вице-премьером в его последнем составе. Он курировал направления коммуникаций и транспорта, нацпрограмму «Цифровая экономика» и нацпроект «Безопасные и качественные дороги».