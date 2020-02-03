Новая детская поликлиника в Калуге открылась с многочасовых очередей

Как мы уже рассказывали, в Калуге открыли новую детскую поликлинику на первом этаже дома №41 на улице Молодёжной. В неё перевели маленьких пациентов, которых принимали на Жукова, 43. А здание на улице Жукова закрыли на ремонт.

Клиника начала приём в понедельник, 3 февраля. Но, чтобы попасть к врачу, родителям с детьми пришлось отстоять несколько часов в очереди.

- 40 человек в очереди в регистратуру, 36 - к фельдшеру! Это ужас. С маленьким ребёнком в духоте там были три с половиной часа, - пишет наша читательница Ангелина ДРОЗДОВА.

Также появилась информация, что педиатров в новой поликлинике не хватает. Якобы три из них сразу же уволились.

- Как мы и думали, новая поликлиника не решит проблем, - возмущается калужанка Елена ДЕДУХ. - Те же очереди, но в новом помещении. О чём мы говорили, но нас упорно не хотят слушать.

Напомним, что в Калуге на протяжении последних нескольких лет Минздрав грозился закрыть поликлинику на Жукова, а всех детей перевести в новое здание. Родители же настаивали на том, чтобы не только открылась новая поликлиника, но и сохранилась старая – на Жукова.

- В поликлиническом отделении № 4, которое теперь находится на улице Молодежной, 41, работают семь педиатров. Трое из них сейчас на больничном. Один педиатр завтра выходит на работу, - прокомментировали ситуацию в областном Минздраве. - Для укрепления в отделение направлены фельдшер - для вызовов на дом, и врач. Прием ведет также заведующая поликлиникой. В ближайшие дни все организационные вопросы, связанные с переездом отделения в новое помещение, будут решены. Напомним, что в помещении на Маршала Жукова, 48 ежедневно с 8:00 до 11:00 ведет первичный прием дежурный педиатр.