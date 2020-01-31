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Узницу фашизма оставили без квартиры

Елена Французова , Фото автора.
Опубликовано: 31.01.2020 20:00 0 530
Узницу фашизма оставили без квартиры

Застройщик продал жильё, которое пожилой женщине обещали по сертификату областного министерства труда и социальной защиты.

Александра Васильевна Александрова второй раз за свою жизнь остаётся без крова. В 1943 году её деревню сожгли фашисты, пятилетнюю Александру с бабушкой и сестрой угнали в Германию. В 2018 году её однушку в Калуге продали молодой семье.

Документы, как фантики

В 2014 году комиссия подтвердила, что бывшая несовершеннолетняя узница нуждается в жилье: своего угла у неё нет, ютится у родственников. Суд обязал министерство труда и социальной защиты выдать женщине сертификат на приобретение квартиры.

Тогда ей казалось, что все беды позади. Переедет она в однушку в Калуге, поселится вместе с дочерью, которая работает в областном центре и снимает угол. Но прошёл год, второй, третий, а вместо заветных квадратных метров Александра Васильевна получила извещение от застройщика о том, что он расторгает с ней договор. Ведь министерство денег по сертификату так и не перечислило.

Замкнутый круг

— Около двух лет назад я встречалась с представителем строительной корпорации «Авиакор», — ​рассказывает дочь Александры Васильевны Ирина ТРИПУЛИНА. — ​Он мне сказал, что квартиру для мамы компания держит несколько лет. А в министерстве им заявляют, что денег на оплату жилья для бывших узников нет и не будет. Мол, поймите нас правильно, больше ждать мы не можем, компания терпит убытки, отапливая зимой это жильё. Поэтому они приняли решение расторгнуть с нами договор в одностороннем порядке. Я поинтересовалась, есть ли у них официальная бумага из министерства. Но таковой не оказалось. Застройщик предложил нашей семье самой выкупить однушку.

Родственники Александры Васильевны попытались найти средства, в частности продать жильё в Бетлице, в котором ютилась пенсио­нерка. Но старенькая избушка оказалась никому не нужна.

— Через два месяца мне звонит представитель застройщика: «Нашли деньги? Нет? Мы расторгаем договор». Документы о расторжении договора мы не стали подписывать, — ​добавляет Ирина. — ​Так прошёл год. И вдруг в начале лета я узнаю, что в министерство труда и социальной защиты поступили деньги, начались выплаты по сертификатам. Я обращаюсь в министерство: «Деньги поступили, а как же быть нам?» Мне говорят: «Вам ничего не положено, с вами расторгли договор!» — ​«Но это же не наша вина, а вы виноваты, что не выполняете законы!» Мне дали понять, что я должна обратиться в суд.

Продолжение статьи читайте в архиве газеты «Калужский перекрёсток».

Елена Французова , Фото автора.
Опубликовано: 31.01.2020 20:00 0 530
Тэги: общество
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