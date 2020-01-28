На улицах Калуги установят 340 видеокамер

В понедельник, 27 января, на планёрке в городской управе врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ напомнил, что хулиганов, которые уже не первый раз крушат фонари у здания городской управы на улице Ленина, до сих пор так и не поймали.

- Вандалы сосредоточились в сквере, дело свое тёмное не оставят, - считает Денисов.

- К 2021 году планируется установить более 340 камер видеонаблюдения на территории города Калуги, – цитирует в свою очередь заведующую отделом по организации защиты населения Наталию ЕГОРОВУ пресс-служба городской управы. - На сегодняшний день на центральных улицах и площадях города развернута сеть, в которую включено более 100 видеокамер, пользователями которой являются правоохранительные структуры и городские службы.

Дмитрий Денисов предложил провести совещание, на котором обсудят, как реализовывать программу «Безопасный город», в рамках которой по всему городу устанавливают камеры.

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