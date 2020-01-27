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Стало известно, сколько хотят зарабатывать россияне

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.01.2020 15:59 7 1044
Стало известно, сколько хотят зарабатывать россияне

Результаты исследования на тему, какую зарплату хотели бы получать россияне, опубликовал в понедельник, 27 января, портал RT.

На зарплату от 100 до 200 тыс. рублей рассчитывают 26% опрошенных. Заработок менее 30 тыс. рублей в месяц устроил бы 4% респондентов.

Как указывают специалисты, в среднем по стране россияне хотят зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц.

Аналитики отмечают, что уровень желаемых зарплат отличается в зависимости от региона. Так, участники опроса из Москвы идеальной зарплатой считают 104 тыс. рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 102 тыс. рублей.

В то же время жители Новосибирска хотели бы получать зарплату 90 тыс. рублей, в Ростове-на-Дону желаемая зарплата — 87 тыс. рублей, а в Нижнем Новгороде — 70 тыс. рублей.

Опрос также выявил различия в желаемой зарплате между мужчинами и женщинами.

Так, в среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 103 тыс. рублей, а женщины — 80 тыс. рублей.

В опросе приняли участие 6,7 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России.

Уважаемые читатели, а какую зарплату получаете вы и сколько хотели бы зарабатывать? Расскажите в комментариях!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.01.2020 15:59 7 1044
Тэги: общество зарплата статистика
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