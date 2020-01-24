$ 61.95 0.12
68.69 0.17
Главная Новости Общество

К нам едут пациенты со всей страны

Опубликовано: 24.01.2020 16:16 0 844
К нам едут пациенты со всей страны

Невропатия полового нерва - очень неприятная проблема. По статистике, встречается очень редко, но, как оказалось, в России этим недугом страдают тысячи человек. Проявляется оно очень сильной болью в области половых органов и ануса. Боль жгучая, как будто обдали кипятком, и не проходит никогда, ни днём ни ночью. К великому сожалению, если человек не находит путей решения этой проблемы, иногда история болезни заканчивается суицидом.

Рассказывает руководитель Клиники боли Андрей Городнов:

- Мы уже 9 лет занимаемся болью, многого достигли. Но к этой проблеме подступили только год назад, когда освоили технику глубоких тазовых блокад под УЗ-контролем. Учились у наших коллег из Санкт-Петербурга и Ирландии.

Дело в том, что половой нерв проходит в узком пространстве - канале Алкока в глубине ягодицы. Ровно в том месте, на котором мы сидим. И у людей, у кого от природы узкий канал, в сочетании с сидячей работой может появиться такая неприятная болезнь.

Мы начали проводить такие блокады и более чем в половине случаев наблюдали очень хороший результат.

Далее мы разместили статью на сайте... И что тут началось...

Нам до сих пор звонят и приезжают люди со всей страны - от Калининграда до Камчатки. Оказывается, эти пациенты сидят у компьютеров в надежде решить свою проблему. Теперь каждую неделю я выполняю по 2-4 такие процедуры и получаю хорошие результаты. А главное - мы научились помогать таким сложным пациентам.

Говорит Николай из Москвы:

- Последние годы были для меня мучением: я потерял семью и смысл жизни. После блокады в Калужской клинике боли все изменилось. Приехал еще на 2 блокады, получил рекомендации, как правильно сидеть. И жизнь заиграла другими красками.

 

Опубликовано: 24.01.2020 16:16 0 844
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Газэнергобанк поздравляет с Новым годом
26 дек 2019 08:15
Отличные скидки на шикарные столы в «Уютном доме»
17 янв 2020 10:16
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Причины популярности социальной сети Тик Ток
Плюсы и минусы инфраструктуры как услуги (IaaS)
Российские производители плитки выходят вперед

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru