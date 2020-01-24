К нам едут пациенты со всей страны

Невропатия полового нерва - очень неприятная проблема. По статистике, встречается очень редко, но, как оказалось, в России этим недугом страдают тысячи человек. Проявляется оно очень сильной болью в области половых органов и ануса. Боль жгучая, как будто обдали кипятком, и не проходит никогда, ни днём ни ночью. К великому сожалению, если человек не находит путей решения этой проблемы, иногда история болезни заканчивается суицидом.

Рассказывает руководитель Клиники боли Андрей Городнов:

- Мы уже 9 лет занимаемся болью, многого достигли. Но к этой проблеме подступили только год назад, когда освоили технику глубоких тазовых блокад под УЗ-контролем. Учились у наших коллег из Санкт-Петербурга и Ирландии.

Дело в том, что половой нерв проходит в узком пространстве - канале Алкока в глубине ягодицы. Ровно в том месте, на котором мы сидим. И у людей, у кого от природы узкий канал, в сочетании с сидячей работой может появиться такая неприятная болезнь.

Мы начали проводить такие блокады и более чем в половине случаев наблюдали очень хороший результат.

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Нам до сих пор звонят и приезжают люди со всей страны - от Калининграда до Камчатки. Оказывается, эти пациенты сидят у компьютеров в надежде решить свою проблему. Теперь каждую неделю я выполняю по 2-4 такие процедуры и получаю хорошие результаты. А главное - мы научились помогать таким сложным пациентам.

Говорит Николай из Москвы:

- Последние годы были для меня мучением: я потерял семью и смысл жизни. После блокады в Калужской клинике боли все изменилось. Приехал еще на 2 блокады, получил рекомендации, как правильно сидеть. И жизнь заиграла другими красками.