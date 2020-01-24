$ 61.95 0.12
68.69 0.17
Главная Новости Общество

Выступление скандального комика отменили в Обнинске

Дмитрий Ивьев , Фото со страницы Долгополова в ВК.
Опубликовано: 24.01.2020 09:41 9 1505
Выступление скандального комика отменили в Обнинске

В субботу, 25 января, в Обнинске должен был выступить известный стендап-комик Александр Долгополов. На концерт были раскуплены все билеты, однако выступление не состоится.

- К сожалению, из-за непредвиденных жизненных обстоятельств и ситуации неподвластной нам мы вынуждены отменить предстоящий концерт Саши Долгополова в Обнинске, - говорится на странице организаторов. - Мы очень сожалеем и надеемся, что в скором времени сможем назначить новую дату концерта.

На этой неделе Долгополов уехал из России в Израиль после того, как его выступлением заинтересовалась полиция. На комика написал заявление один из зрителей. Он посчитал, что комик оскорбляет чувства верующих.

Когда закончится проверка полиции, пока не сообщается.

Дмитрий Ивьев , Фото со страницы Долгополова в ВК.
Опубликовано: 24.01.2020 09:41 9 1505
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 9 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Газэнергобанк поздравляет с Новым годом
26 дек 2019 08:15
Отличные скидки на шикарные столы в «Уютном доме»
17 янв 2020 10:16
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ начинает выдачу автокредитов без первоначального взноса
Более 700 тысяч человек перешли на индивидуальное зарплатное обслуживание в ВТБ из других банков
«Ростелеком» начал установку умных шлагбаумов в Калужской области
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Причины популярности социальной сети Тик Ток
Плюсы и минусы инфраструктуры как услуги (IaaS)
Российские производители плитки выходят вперед

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru