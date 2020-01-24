Выступление скандального комика отменили в Обнинске

В субботу, 25 января, в Обнинске должен был выступить известный стендап-комик Александр Долгополов. На концерт были раскуплены все билеты, однако выступление не состоится.

- К сожалению, из-за непредвиденных жизненных обстоятельств и ситуации неподвластной нам мы вынуждены отменить предстоящий концерт Саши Долгополова в Обнинске, - говорится на странице организаторов. - Мы очень сожалеем и надеемся, что в скором времени сможем назначить новую дату концерта.

На этой неделе Долгополов уехал из России в Израиль после того, как его выступлением заинтересовалась полиция. На комика написал заявление один из зрителей. Он посчитал, что комик оскорбляет чувства верующих.

Когда закончится проверка полиции, пока не сообщается.