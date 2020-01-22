Как калужские волонтёры помогают тяжёлобольным

— Я всё равно терплю боли, — говорит врачу женщина.

На вид — измождённая старуха: руки и ноги, как прутики, на голове — короткий ёжик.

На самом деле Елене всего 34. В июне прохожие обнаружили её пьяной на свалке. Дотащили до Калужского областного социального центра по оказанию помощи лицам без определённого места жительства. У неё онкология на той стадии, когда лекарства могут только облегчить страдания.

В прошлом году Калужский благотворительный фонд помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе» с проектом «Миссия выполнима» стал победителем II конкурса Фонда президентских грантов. Часть выигранных средств направили на покупку автомобиля для выезда к тяжёлым онкобольным.

— Конечно, мы посещали их и раньше, — рассказывает директор фонда «Вместе» Татьяна ПЕТРОВА. — Для этого приходилось пользоваться машинами волонтёров.

Каких трудов иной раз стоило быстро найти автомобиль, знает только Татьяна. Теперь же к своим подопечным специалисты могут отправиться в любое время и в любую точку области.

— Бригада у нас довольно большая: врач-онколог, специалист по уходу, психолог, медсестра, — рассказывает Татьяна. — Среди наших подопечных есть такие, кто еле ходит или вообще не ходит, а их нужно отвезти в больницу на консультацию. Недавно многодетную калужанку доставили на операцию. Мы оказываем и паллиативную помощь — делаем всё, чтобы облегчить состояние человека, учим родственников, как обращаться с больным. Опыт у меня огромный, я выступаю и как координатор, и как психолог, и как специалист по уходу. В Боровске пациентке делала щадящий массаж.

Волонтёры на новенькой «Ладе Ларгус» едут в Центр по оказанию помощи лицам без определённого места жительства. В багажнике — пакеты с подгузниками для взрослых, впитывающие пелёнки, средства гигиены, постельное бельё, одежда, несколько наборов конфет, шприцы.

— Мы давно шефствуем над Центром, оказываем посильную помощь, снабжаем одеждой. Ведь часто люди приходят туда полуголыми, — рассказывает Татьяна. — Кроме того, в Центре находятся четверо онкобольных.

Одежду и средства ухода приносят в Фонд калужане, кое-что приобретено на пожертвования.

Паллиативную бригаду уже ждут. Врача-онколога Илью Мохова сразу ведут к первой пациентке — 34-летней Елене.

— Тянет грудь. Ноги? Нет, с ними всё нормально. Часов до семи хватает лекарства, — слабым голосом говорит женщина. Она не в состоянии даже приподняться на кровати.

— Терпеть боль не надо, — осмотрев её, говорит врач.

— Сейчас, Лена, сейчас сделаем укол, — подходят к онкобольной сотрудники Центра.

— Мы её даже не оформляем, смысла нет — такое тяжёлое состояние. Сколько проживёт, столько и проживёт, — говорят они врачу, пока он объясняет, какое нужно дать лекарство пациентке.

В следующей палате доктора встречает мужчина средних лет. Он в Центре недавно, ни на что не жалуется, хотя диагноз достаточно серьёзный — рак гортани.

— Мужчина не разговаривает. Но если бы его мучили боли, дал бы понять, — говорит врачу медперсонал.

— Ты совсем не разговариваешь? — спрашивает Илья Мохов мужчину. В ответ тот лишь отрицательно качает головой.

— Боль есть? Где? Сильно болит? На троечку-четвёрочку или сильнее? Сильнее? — врач знаками объясняется с мужчиной. Тот в ответ показывает четыре пальца.

— Терпишь? Давай живот посмотрим. Так нажимаю — больно? А вот здесь? Рот открой.

— Болит, надо уколоть, — приходит к выводу Илья Мохов.

На первом этаже к Илье на инвалидной коляске подъезжает седой пенсионер.

— Сколько ты уже у нас? Год?

— В апреле будет год! — улыбаясь, отвечает старик.

— Как себя чувствуете? — обращается к нему врач.

— Да вроде ничего. У меня онкология примерно год.

— Лечение какое было? Операция?

— Таблетки!

— Сейчас что-то беспокоит — боль, слабость?

— Слабости нет, нога что-то болит. А так ничего, — после осмотра врача говорит мужчина. — А чего волноваться-то? Болит — значит живёшь, а не болит — скоро помрёшь. Сколько Бог отмерил, столько и проживу.

Пётр Савушкин оказался в Центре после смерти жены.

— Она квартиру брату подписала. И я остался, как говорится, на улице. На следующий день попал сюда. Но я не жалуюсь. Уже привычный.

Затем врач идёт в кабинет медсестры, пишет заключения, даёт рекомендации сотрудникам.

— Мне необходимо понять, есть ли у больного какие-то симптомы, которые требуют медицинской коррекции, — рассказывает онколог Илья Мохов. — Беспокоит ли что-то человека, чего он не может высказать словами или не понимает, как это сделать. Пытаюсь разобраться, есть же не только вербальный язык, но и невербальный: в какой позе лежит больной — скован, не скован, прижимает что-нибудь, не прижимает. Да, порой пациент не жалуется, но видно, что его что-то беспокоит. Моя задача — научить медработников, родственников, как оказать помощь в той или иной ситуации. В Центре работают с больными. Но медперсоналу нужно помогать в плане назначений.

— Наши подопечные — пациенты на последних стадиях заболевания, когда медицина уже не в силах их излечить. Но мы можем облегчить их состояние. Сейчас в нашем фонде около тысячи пациентов. Зачастую помощь нужна не только им, но и их близким, — рассказывает Татьяна Петрова.

После осмотра онкобольных в Центре сотрудники фонда «Вместе» отправились к подопечным, которые лечатся у себя дома.

Выезжать к ним благодаря «паллиативному» автомобилю стало намного проще.

Наша справка

Калужский благотворительный фонд помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе» работает с 2011 года. Он помогает людям на дому, консультирует больных и их родственников по круглосуточному «телефону милосердия»: 8-910-914-77-80, сотрудничает с паллиативными отделениями медучреждений.

В Калужской области проживает 28 тысяч взрослых онкобольных. Часть из них — пациенты на последних стадиях заболевания, которые нуждаются в паллиативной помощи — уходе до последних дней жизни.