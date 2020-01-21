Дом на Воскресенской отдадут под музей

К 75-ой годовщине Победы в Калуге планируется открыть новый музей поискового движения и боевой славы Калужской области времен Великой Отечественной войны. Инициатором его создания выступил руководитель патриотического объединения «Память» Сергей НОВИКОВ.

Здание для музея уже подобрано. Это дом № 8 на улице Воскресенской, являющийся муниципальной собственностью. Это здание давно не используется, его состояние оставляет желать лучшего. Отопление в доме печное.

- Есть и другая проблема: дом один, но объектов недвижимости по этому адресу три, - сообщает городская управа со ссылкой на заместителя начальника управления экономики и имущественных отношений Виталия ЕРЕМЕЕВА. - Поэтому их надо сначала объединить в один. Только после этого его можно будет передать «Памяти». Но расходы на объединение объектов недвижимости, ремонт здания и содержание музея патриотическое объединение готово взять на себя.