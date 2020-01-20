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В Калуге ненужные магазинам продукты раздадут бедным

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.01.2020 12:38 12 1748
В Калуге ненужные магазинам продукты раздадут бедным

В понедельник, 20 января, на заседании областного правительства глава региона Анатолий АРТАМОНОВ рассказал, что к нему часто обращаются предприниматели, сокрушаясь, что им приходится выкидывать часть товара.

- Очень много продуктов питания, которые с истекающим сроком хранения, их приходится уничтожать. Конечно, это граничит с преступлением, я считаю, - сказал Артамонов. - У нас достаточно большое количество людей, которые не могут себе позволить приобрести какие-то там продукты питания, которые действительно для них недоступными становятся. Есть бедные люди, люди малообеспеченные, которым надо помогать. Но как помогать? Пытались разнести по домам, допустим. Это людей в какой-то степени обижает. Что принесли? Кота в мешке принесли! Надо больше открывать таких, может быть, пунктов питания.

Глава региона считает, что торговые предприятия и пункты общественного питания с радостью предоставят туда свою продукцию.

- Никакие они не просроченные, они качественные, такие же самые. Вы не на этикетку смотрите, а проверьте! Они качественные. И отдать людям, чем выбрасывать, - рассуждал губернатор. - Пока ещё бедность – это факт, который отрицать мы не можем. Значит, надо находить способы, чтобы люди не чувствовали себя в какой-то безвыходной ситуации. Во всем мире это есть. Благотворительные обеды, пожалуйста, можно пойти и получить. И что такого? Там есть кухня, есть у нас Роспотребнадзор. Пришел, проверил. Качественные продукты? Качественные. Люди пришли и покушали бесплатно. Ничего страшного в этом нет. И такая возможность, самое главное, имеется. Надо собрать всех участников, кто готов был бы. С нашей стороны, мы могли бы, допустим, пойти на то, чтобы потратиться и создать благотворительные пункты общественного питания. Я далек от мысли, что туда сразу побегут все, кому не лень.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.01.2020 12:38 12 1748
Тэги: общество
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