Потери года: кто из известных калужан покинул нас в 2019-м

Вспоминаем известных калужан, которые ушли от нас в 2019 году.

Солнечный человек

21 января 2019-го на 89-м году ушёл из жизни друг нашей газеты, замечательный человек, навсегда оставшийся в душе комсомольцем, — Анатолий Фещенко. Как только он появлялся в нашей редакции, чтобы подарить свою новую книгу, день сразу наполнялся положительными эмоциями. Анатолий Афанасьевич всегда ослепительно улыбался, был полон энергии, а как интересно рассказывал! По профессии Фещенко — ​строитель, возводил жилые дома на улице Ленина, в микрорайоне «Черёмушки». В качестве главного инженера работал на строительстве концертного зала, областной библиотеки, Дома советов, Дома профсоюзов. После землетрясения в Армении в 1989 году помогал восстанавливать Ленинакан. Удостоен четырёх ­государственных наград. Анатолий Афанасьевич обожал рыбалку и не расставался с фотоаппаратом. Всё снимал и писал небольшие книги-­дневники о том, что посещал, с кем встречался. И всюду с ним была любимая жена — ​Раиса Матвеевна, которую он всегда оберегал. Они прожили вместе 63 года, вырастили двоих детей.

Изучала купеческую Калугу

27 марта 2019 года мы потеряли известного калужского краеведа, педагога и просто замечательного человека Наталию Кожевникову. Она ушла на 71-м году жизни. Наталия Ивановна, кстати, была племянницей Анатолия Афанасьевича Фещенко. Родилась 17 августа 1948 года в Конотопе, в учительской семье. Её отец — ​Иван Николаевич Мельников — ​участник Великой Отечественной вой­ны, учитель истории, директор Калужской школы № 9 им. К.Э. Циолковского, редактор боровской газеты «За коммунизм». Мама, ​Нина Афанасьевна Фещенко, комсорг ЦК комсомола, учитель математики. В Калуге семья жила с 1951 года. Наталия Ивановна закончила Калужский машиностроительный техникум, Калужское культпросветучилище и Калужский пединститут (физмат). Её педагогический стаж составлял 38 лет.

Кожевникова любила походы, водный туризм. Она собрала колоссальный материал по истории Калуги, составила генеалогию многих купеческих родов. И всё это издавала на свои деньги.

Мог сыграть и Наполеона, и Ивана Грозного

22 августа после тяжёлой болезни ушёл из жизни и талантливый актёр, народный артист России Виталий ЛОГВИНОВСКИЙ. Калужане помнят его по спектаклям «Женитьба», «Игроки», «Брат Чичиков», «Плоды просвещения», «Ревизор» и другим. Ему в равной степени удавались роли Наполеона, Ивана Грозного и персонажи классических комедий.

Виталия Степановича можно увидеть в фильмах «Ворошиловский стрелок» (игрок в домино во дворе) и «Цыганочка с выходом» (врач-­нарколог).

Родился он 17 марта 1941 года на хуторе Шевченко Полтавской области. Окончил школу с серебряной медалью. Хотел поступать на конструкторское отделение Куйбышевского авиационного института, но не прошёл по конкурсу. Учился в Целиноградском сельскохозяйственном институте, но на втором курсе перешёл в ГИТИС. Работал в Павлодарском драмтеатре, затем — в Волгоградском театре драмы. А с 1974 года — ​актёр Калужского драмтеатра.

Более полувека был в браке с актрисой Надеждой Косенович, с которой познакомился в Целинограде. Ещё студентами сыграли свадьбу. Вскоре родилась дочь Юлия.

Его коллеги говорят, что Логвиновский всегда был образцом профессионализма, человеком безупречного вкуса и настоящим интеллигентом.

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