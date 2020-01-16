Путин пообещал осчастливить ещё три тысячи калужских семей

В среду, 15 января, президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. В частности, он заявил, что уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал — 466 617 рублей.

Как сообщили нашему изданию в министерстве труда и социальной защиты Калужской области, в регионе ежегодно на свет появляется около 3000 первенцев.

Кроме того, Путин предложил увеличить выплаты при рождении второго ребенка. Маткапитал для семей с двумя детьми составит 616 617 рублей.

Напомним, что в Калужской области действует региональный материнский капитал. При рождении второго ребёнка семья получает 50 тысяч рублей, третьего и последующих детей – 100 тысяч рублей.

Уважаемые читатели, а как вы считаете, дополнительные выплаты помогут повысить рождаемость? Пишите в комментариях!