Калужане вошли в десятку самых активных авторов «Фэйсбука»

Калужская область вошла в десятку самых активных регионов России в социальной сети Facebook.

В ноябре прошлого года более 9 тысяч жителей нашей области оставляли какие-либо сообщения в этой социальной сети, сообщает в среду, 15 января, Brand Analytics. То есть активничало в «Фэйсбуке» 0,91% населения всей области.

Более высокие показатели только у Москвы (6,69%), Санкт-Петербурга (3,02%), Калининградской области (2,22%), Республики Северная Осетия – Алании и Сахалинской области (по 1,44%), Ярославской области (1,39%), Магаданской области (1,36%), Краснодарского края и Свердловской области (по 1,01%).

Всего «Фэйсбуком» в стране пользуется порядка 1,8 миллиона человек, что гораздо меньше показателей «Вконтакте» (30,7 миллиона) и «Инстаграма» (27,7 миллиона).

А какими соцсетями пользуетесь вы? Пишите в комментариях!