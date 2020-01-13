После жалоб калужан в парке заработали туалеты

Как мы рассказывали, общественные туалеты в новогодние праздники в Центральном парке оказались недоступны. Калужане писали об этом в соцсетях.

В понедельник, 13 января, ситуацию прокомментировали на планёрке в городской управе.

- Там был сбой работы по контракту, скажем так. Подрядчик привлечён к ответственности, штрафные санкции выставлены. В дальнейшем сбоев не будет, впервые с такой проблемой столкнулись, в прошлом году я не помню, чтобы была такая проблема, - рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства Калуги Игорь БУГАЕНКО. – Всё будет хорошо, будут работать на особом контроле, без сбоев.

К слову, в 2018 году на новогодних каникулах туалеты также были закрыты. Тогда это объясняли профилактическими работами.