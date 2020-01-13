На 78 году жизни ушёл из жизни председатель колхоза имени Ленина Жуковского района, заслуженный работник сельского хозяйства России, почётный гражданин Калужской области Виктор ГОРОБЦОВ. В понедельник, 13 января, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Горобцов с 1969 года работал в колхозе имени Ленина. В 1998 году коллектив избрал его пожизненно председателем хозяйства.

В 2018 году Владимир Путин наградил Горобцова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Также он был награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством « IV степени, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью I, II, III степени.

- Ушёл из жизни замечательный человек, настоящий профессионал, талантливый руководитель, который добился больших успехов в сельском хозяйстве и внёс значительный вклад в развитие аграрного производства в Калужской области, - говорится в сообщении губернатора Анатолия Артамонова.

Месяц назад, напомним, скончался ещё один почётный гражданин Калужской области, оставивший свой след в сельском хозяйстве региона – Юрий Лужков.