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Скончался ещё один почётный гражданин Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.01.2020 15:45 0 3467
Скончался ещё один почётный гражданин Калужской области

На 78 году жизни ушёл из жизни председатель колхоза имени Ленина Жуковского района, заслуженный работник сельского хозяйства России, почётный гражданин Калужской области Виктор ГОРОБЦОВ. В понедельник, 13 января, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Горобцов с 1969 года работал в колхозе имени Ленина. В 1998 году коллектив избрал его пожизненно председателем хозяйства.

В 2018 году Владимир Путин наградил Горобцова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Также он был награжден орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством « IV степени, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью I, II, III степени.

- Ушёл из жизни замечательный человек, настоящий профессионал, талантливый руководитель, который добился больших успехов в сельском хозяйстве и внёс значительный вклад в развитие аграрного производства в Калужской области, - говорится в сообщении губернатора Анатолия Артамонова.

Месяц назад, напомним, скончался ещё один почётный гражданин Калужской области, оставивший свой след в сельском хозяйстве региона – Юрий Лужков.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.01.2020 15:45 0 3467
Тэги: общество
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