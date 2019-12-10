Скончался Юрий Лужков

Во вторник, 10 декабря, стало известно о смерти бывшего мэра Москвы, почетного гражданина Калужской области Юрия ЛУЖКОВА.

По данным РЕН ТВ, Лужков умер в одной из клиник в Мюнхене, где ему должны были проводить операцию на сердце. По предварительной информации, операция на сердце прошла успешно, но потом начались осложнения, и бывший мэр не вышел из наркоза.

Деятельность Лужкова была тесно связана с Калужской областью. В период его руководства столицей, с 1992 по 2010 годы, московские деньги вкладывались в развитие сельского хозяйства в Медынском районе. Лужков собирался сделать Медынь столицей российского меда. И заявлял, что будет жить в нашей области после отставки.