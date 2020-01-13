На дне Оки нашли судно XIX века

Деревянная барка, построенная в конце XIX века и затонувшая около 100 лет назад, обнаружена экспедицией тульского регионального отделения Русского географического общества на дне Оки в Перемышльском районе Калужской области. Это последнее сохранившееся до наших дней судно подобного вида, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отделения РГО Олега ЗОЛОТАРЕВА.

- Судно обнаружили на дне Оки, до Великой Отечественной войны это была территория Тульской области, - приводит агентство слова Золоторева. - Деревянную барку, затонувшую, предположительно, в 1920 году, обнаружили члены РГО. Мы склоняемся к тому, что барка построена в конце XIX века. Подобные барки, ходившие по Оке, не сохранились, как правило, их разбирали для хозяйственных нужд, когда они отслужили свой срок.

Подводные исследования показали, что длина судна 40 метров. Оно построено по образцу кораблей XVIII-XIX веков, уточнил Золотарев. Пока не ясно, как она управлялась: веслами, с помощью паруса или же сплавлялась по течению.

- Лед на Оке еще не установился и пока позволяют погодные условия мы в ближайшее время еще проведем подводные исследования. Часть судна занесена илом, нужно осмотреть целостность конструкции, мы не исключаем, что его можно вытащить из воды, обеспечить сохранность, - отметил Золотарев.

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