Цветозар, Ясна и Сильвестр: как калужане называли детей в прошлом году

В прошлом году в Калуге родились 4704 малыша. Мальчиков было на 9,3 % больше, чем девочек. При этом в 2019 году на свет появились 68 пар двойняшек, рассказали kp40 в пятницу, 10 января, в городком управлении ЗАГС.

Среди девочек самыми популярными именами стали София, Марина, Алиса, Полина, Виктория, среди мальчиков – Артём, Максим, Александр, Михаил, Иван.

Встречались и редкие имена. Так, калужане назвали девочек Велина, Лиона, Теона, Фотиния, Ясна, мальчиков – Цветозар, Диодор, Евфимий, Пахом, Сильвестр.

Смертность в Калуге по сравнению с 2018 годом снизилась на 2,2% и составила 5669 человек.

В прошлом году было зарегистрировано 2927 свадеб и 1785 разводов. Разводиться калужане стали на 4,7% чаще.

Как мы ранее рассказывали, в Обнинске было зарегистрировано 1204 малыша. Брачными узами соединились 811 пар. 558 семей решили расторгнуть брак.