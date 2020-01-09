В Обнинске родились Гавриил и Мелисса

В обнинском ЗАГСе подвели итоги года: зарегистрировано 1204 рождений, это чуть меньше, чем в предыдущем году.

Зато уменьшилось число смертей: 1345- это меньше, чем в 2018 году.

Среди зарегистрированных в 2019 году детей: первенцев в семьях - 435 вторых - 470, третьих - 212, четвертых и более - 87.



В последнее время большинство обнинских родителей называют своих детей традиционными именами: Мария, Анна, Иван, Александр. Но встречаются и редкие имена. В 2019 году зарегистрированы девочки: Эрика, Серафима, Мелисса, Есения, Вита, Марта, Зарина, Лира, Элла, а мальчики: Эммануил, Серафим, Гавриил, Дарий. В 2019 году было зарегистрировано 13 двоен.



Возраст самого взрослого отца составляет 61 год, самой взрослой матери - 42 года; возраст самого молодого отца составляет 18 лет, а самой молодой матери - 16.



Брачными узами соединились 811 пар. 558 семей решили расторгнуть брак.

Фото: pexels.com.