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Калужские роженицы стареют

Елена Французова
Опубликовано: 30.12.2019 11:11 4 1558
Калужские роженицы стареют

В понедельник, 30 декабря, на заседании областного правительства министр труда и социальной защиты Павел КОНОВАЛОВ рассказал о демографической ситуации в регионе. Калужская область опустилась на пятое место в ЦФО по количеству рождённых детей. А ведь в 2018 году она занимала второе место.

Возраст женщин, которые рожают, уверено приближается к 30 годам. На сегодняшний день он составляет 28 с половиной лет. Если в 2015 году в Калужской области рожала каждая 18-я женщина детородного возраста, то в 2019 году — уже каждая 25-я.

- Помимо демографической ямы девяностых, существуют и другие причины снижения уровня рождаемости, - отметил Коновалов. – Молодые люди хотят встать на ноги: сделать карьеру, приобрести собственную квартиру, не зависить от родителей. 

Областные чиновники обещают поддержать молодые семьи материально – один миллиард 600 тысяч рублей был потрачен на семьи с детьми в 2019 году. 

С января 2020 года в роддомах новоиспечённым родителям будут выдавать «приданное» - вещи первой необходимости – памперсы, крема, пелёнки и так далее. 

Елена Французова
Опубликовано: 30.12.2019 11:11 4 1558
Тэги: общество
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